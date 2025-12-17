Дієтологи назвали добавки, які захищають організм від запалення

Хронічне запалення може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Серед найбільших загроз — серцево-судинні захворювання, діабет, артрит, аутоімунні порушення. Дієтологи наголошують, що певні вітаміни та біоактивні речовини здатні знижувати рівень запальних маркерів і підтримувати імунну систему без медикаментозного втручання.

Добавки. Ілюстративне фото

Одним із найефективніших нутрієнтів є вітамін D. Його дефіцит пов’язують з підвищеним ризиком розвитку ревматоїдного артриту, запальних захворювань кишківника та розсіяного склерозу. Вітамін D сприяє виробленню протизапальних цитокінів і знижує рівень C-реактивного білка (CRP), який є маркером запалення. Найкращими джерелами є жирна риба, яєчні жовтки, печінка, а також сонячне світло. Однак у багатьох людей, особливо старшого віку або з порушенням всмоктування жирів, рівень D залишається низьким, тому рекомендовано додатковий прийом у формі добавок.

Ще один потужний антипод запалення — куркумін, активна речовина у куркумі. Він блокує дію прозапальних молекул і ферментів, зокрема NF-kB, які відіграють ключову роль у розвитку хронічного запалення. Куркумін ефективний при симптомах артриту, псоріазу, атеросклерозу та навіть депресії. Дієтологи радять вживати його у формі добавок, оскільки звичайна спеція не забезпечує достатньої концентрації. Для кращого засвоєння куркумін слід поєднувати з піперином — екстрактом чорного перцю.

Також варто звернути увагу на омега-3 жирні кислоти, які хоч і не є вітамінами, але мають потужну протизапальну дію. Вони знижують вироблення прозапальних простагландинів і підтримують здоров’я серця, мозку та суглобів. Омега-3 можна отримати з риби, лляної олії або спеціалізованих добавок.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка смачна закуска зменшує запалення.



