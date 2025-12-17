logo_ukra

Дієтологи назвали добавки, які захищають організм від запалення
commentss НОВИНИ Всі новини

Дієтологи назвали добавки, які захищають організм від запалення

Найкращі добавки для боротьби із запаленням

17 грудня 2025, 17:01
Хронічне запалення може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям. Серед найбільших загроз — серцево-судинні захворювання, діабет, артрит, аутоімунні порушення. Дієтологи наголошують, що певні вітаміни та біоактивні речовини здатні знижувати рівень запальних маркерів і підтримувати імунну систему без медикаментозного втручання.

Дієтологи назвали добавки, які захищають організм від запалення

Добавки. Ілюстративне фото

Одним із найефективніших нутрієнтів є вітамін D. Його дефіцит пов’язують з підвищеним ризиком розвитку ревматоїдного артриту, запальних захворювань кишківника та розсіяного склерозу. Вітамін D сприяє виробленню протизапальних цитокінів і знижує рівень C-реактивного білка (CRP), який є маркером запалення. Найкращими джерелами є жирна риба, яєчні жовтки, печінка, а також сонячне світло. Однак у багатьох людей, особливо старшого віку або з порушенням всмоктування жирів, рівень D залишається низьким, тому рекомендовано додатковий прийом у формі добавок.

Ще один потужний антипод запалення — куркумін, активна речовина у куркумі. Він блокує дію прозапальних молекул і ферментів, зокрема NF-kB, які відіграють ключову роль у розвитку хронічного запалення. Куркумін ефективний при симптомах артриту, псоріазу, атеросклерозу та навіть депресії. Дієтологи радять вживати його у формі добавок, оскільки звичайна спеція не забезпечує достатньої концентрації. Для кращого засвоєння куркумін слід поєднувати з піперином — екстрактом чорного перцю.

Також варто звернути увагу на омега-3 жирні кислоти, які хоч і не є вітамінами, але мають потужну протизапальну дію. Вони знижують вироблення прозапальних простагландинів і підтримують здоров’я серця, мозку та суглобів. Омега-3 можна отримати з риби, лляної олії або спеціалізованих добавок.

