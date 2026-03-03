Не потрібно витрачати гроші: ці популярні вітаміни для волосся шкодять

Вітаміни "проти сивини" все активніше рекламують як простий спосіб повернути природний колір волосся. Однак такі добавки можуть сильно нашкодити здоров'ю.

Два основних фактори, які призводять до сивого волосся: генетика та старіння.

Колір вашого волосся в основному залежить від кількості меланіну у волосяних фолікулах і з віком організм виробляє його меншу кількість.

Меланін – це речовина, що міститься в організмі, яка створює пігмент у волоссі, шкірі та очах. Також певні звички способу життя також можуть сприяти передчасному посивенню. Зокрема, куріння та стрес.

Дефіцит поживних речовин також може відігравати певну роль.

Хоча дефіцит вітамінів або мінералів може бути причиною сивого волосся, але це трапляється рідко.

Важливо переглянути свій раціон, якщо ви помітили перше сиве волосся.

Дефіцит цих поживних речовин може сприяти передчасній сивині:

вітамін B12

вітамін D

кальцій

мідь

залізо

цинк

Вживання добавок може усунути передчасне посідання у тих, хто має дефіцит певних поживних речовин, включаючи залізо, вітамін D та вітамін B12.

Однак, хоча деякі добавки спеціально продаються як засоби "проти сивини", але немає жодних досліджень, які б доводили їхню ефективність.

Крім того, вживання більшої кількості вітамінів та мінералів, ніж рекомендована добова норма, може призвести до різних проблем із волоссям, а саме надмірне випадання.

Тому, перш ніж приймати будь-які вітаміни "проти сивого волосся", зверніться до лікаря.

