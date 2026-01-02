Чем грозит недостаток витамина Е: медики ошеломили перечнем симптомов

Дефицит витамина Е часто остается незамеченным, хотя этот элемент жизненно важен для нормальной работы организма. Он выполняет роль мощного антиоксиданта, защищая клетки от повреждения свободными радикалами, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Однако, в отличие от более известных витаминов, таких как витамин С или железо, уровень витамина Е редко находится в центре внимания.

Фото: из открытых источников

Витамин Е поддерживает иммунную систему, здоровье кожи и глаз, снижает воспаление и даже помогает предотвратить образование тромбов. Однако, по мнению специалистов Кливлендской клиники, его недостаток может иметь серьезные последствия. При недостаточном уровне этого витамина организм может не справляться с борьбой с инфекциями и болезнями.

Дефицит витамина Е отрицательно сказывается на нервной системе, вызывая мышечную слабость, онемение, проблемы с координацией, утомляемость и даже развитие слепоты в тяжелых случаях. Также могут возникать такие симптомы как гемолитическая анемия, ослабление иммунной системы и задержка рефлексов. Если эти симптомы появляются, необходимо обратиться к врачу, поскольку длительный дефицит может привести к тяжелым последствиям.

Причины этого дефицита часто связаны с нарушениями в усвоении жиров, например из-за болезней печени, панкреатита или кистозного фиброза. Кроме того, такие состояния, как болезнь Крона или целиакия могут мешать организму поглощать этот важный витамин. Однако в некоторых случаях причина дефицита может быть просто недостаточное потребление продуктов, содержащих витамин Е, в частности, из-за низкого содержания жиров в рационе.

К счастью, самые уязвимые к этому дефициту это новорожденные, особенно недоношенные дети, получающие минимум этого элемента через плаценту. С возрастом этот риск уменьшается благодаря грудному молоку или специальным смесям. Для взрослых основным фактором риска является диета с низким содержанием жиров, поскольку витамин Е является жирорастворимым и для его усвоения требуется достаточное количество жира в пище.

