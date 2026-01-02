Чим загрожує нестача вітаміну Е: медики приголомшили переліком симптомів

Дефіцит вітаміну Е часто залишається непоміченим, хоча цей елемент є життєво важливим для нормальної роботи організму. Він виконує роль потужного антиоксиданту, захищаючи клітини від пошкодження вільними радикалами, що можуть призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Однак на відміну від більш відомих вітамінів, таких як вітамін С чи залізо, рівень вітаміну Е рідко знаходиться в центрі уваги.

Вітамін Е підтримує імунну систему, здоров'я шкіри та очей, знижує запалення і навіть допомагає запобігти утворенню тромбів. Проте, на думку фахівців Клівлендської клініки, його нестача може мати серйозні наслідки. При недостатньому рівні цього вітаміну організм може не справлятися з боротьбою з інфекціями та хворобами.

Дефіцит вітаміну Е негативно позначається на нервовій системі, викликаючи м’язову слабкість, оніміння, проблеми з координацією, втомлюваність і навіть розвиток сліпоти у важких випадках. Також можуть виникати такі симптоми, як гемолітична анемія, ослаблення імунної системи і затримка рефлексів. Якщо з’являються ці симптоми, необхідно звернутися до лікаря, оскільки тривалий дефіцит може призвести до важких наслідків.

Причини цього дефіциту часто пов'язані з порушеннями в засвоєнні жирів, наприклад, через хвороби печінки, панкреатит або кістозний фіброз. Крім того, такі стани, як хвороба Крона чи целіакія, можуть заважати організму поглинати цей важливий вітамін. Однак у деяких випадках причина дефіциту може бути просто недостатнє споживання продуктів, що містять вітамін Е, зокрема через низький вміст жирів у раціоні.

На щастя, найвразливіші до цього дефіциту — це новонароджені, особливо недоношені діти, які отримують мінімум цього елемента через плаценту. З віком цей ризик зменшується завдяки грудному молоку або спеціальним сумішам. Для дорослих основним фактором ризику є дієта з низьким вмістом жирів, оскільки вітамін Е є жиророзчинним і для його засвоєння потрібна достатня кількість жиру в їжі.

