Не нужно тратить деньги: эти популярные витамины для волос вредят

Витамины "против седины" все активнее рекламируют как простой способ вернуть естественный цвет волос. Однако, такие добавки могут сильно навредить здоровью.

Витамины. Фото: из открытых источников

Два основных фактора, которые приводят к седым волосам: генетика и старение.

Цвет ваших волос в основном зависит от количества меланина в волосяных фолликулах и с возрастом организм вырабатывает его меньшее количество.

Меланин – это вещество, содержащееся в организме, которое создает пигмент в волосах, коже и глазах. Также определенные привычки образа жизни также могут способствовать преждевременному поседению. В частности, курение и стресс.

Дефицит питательных веществ также может играть определенную роль.

Хотя дефицит витаминов или минералов может быть причиной седых волос, но это случается редко.

Важно пересмотреть свой рацион, если вы заметили первые седые волосы.

Дефицит этих питательных веществ может способствовать преждевременной седине:

витамин B12

витамин D

кальций

медь

железо

цинк

Употребление добавок может устранить преждевременное поседение у тех, кто имеет дефицит определенных питательных веществ, включая железо, витамин D и витамин B12.

Однако, хотя некоторые добавки специально продаются как средства "против седины", но нет никаких исследований, которые бы доказывали их эффективность.

Кроме того, употребление большего количества витаминов и минералов, чем рекомендованная суточная норма, может привести к различным проблемам с волосами, а именно чрезмерное выпадение.

Поэтому, прежде чем принимать любые витамины "против седых волос", обратитесь к врачу.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем грозит недостаток витамина Е: медики ошеломили перечнем симптомов.



