Магній для сну: через який час відчуєте ефект
Магній для сну: через який час відчуєте ефект

Магній слід приймати лише тоді, коли аналіз крові показує його дефіцит

4 квітня 2026, 14:24
Автор:
Кравцев Сергей

Магній не діє миттєво, як снодійне, для поліпшення сну, його зазвичай потрібно приймати регулярно мінімум 2-3 тижні. Тоді як повноцінний ефект може проявитися лише за місяць курсу.

Доктор медичних наук Сохайба Імтіаза розповів, що магній – це добавка, яка допомагає покращити сон, але існує плутанина щодо того, як довго її потрібно приймати, щоби побачити результати.

Важливо розуміти, що магній слід сприймати лише тоді, коли аналіз крові показує його дефіцит. Якщо у вас дефіцит, то для відновлення рівня знадобиться час.

Не можна просто приймати його, і рівень магнію одразу підвищиться. Засвоєння магнію організмом триває від 20 днів до восьми тижнів, тому ви можете очікувати на результати протягом цього періоду, якщо прийматимете його щодня.

Дорослим безпечно приймати щоденну добавку магнію у кількості 350 мг або менше.

Мелатонін вивільняється із шишковидної залози і допомагає заснути – він безпосередньо впливає на це. Добавки магнію підвищують загальний рівень магнію, що допомагає почуватися більш розслабленими та менш стресовими, коли рівні знаходяться у здоровому діапазоні.

Люди, які страждають на синдром неспокійних ніг, на сполох, або ті, хто переживає виснаження або стрес, побачать кращі результати, ніж ті, хто здоровий і має збалансований рівень магнію.

Одна з причин, чому ви краще спите з достатнім рівнем магнію, полягає в тому, що ви почуваєтеся спокійніше.

Магній може допомогти людям, які мають проблеми зі сном, розвантажуючи їхнє когнітивне навантаження. Вони почуваються розслабленими та мають кращий настрій, що дозволяє їм якісно спати.

Також корисно змішувати магній з L-теаніном, що може допомогти вам ще більше заспокоїтися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — дефіцит магнію призводить до трьох найнебезпечніших хвороб: медики забили на сполох.




Джерело: https://www.verywellhealth.com/how-long-you-need-to-take-magnesium-for-better-sleep-11929661
