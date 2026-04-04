Магний для сна: через какое время почувствуете эффект

Магний не действует мгновенно, как снотворное, для улучшения сна его обычно нужно принимать регулярно минимум 2-3 недели. Тогда как полноценный эффект может проявиться только через месяц курса.

Магний. Фото: из открытых источников

Доктор медицинских наук Сохайба Имтиаза рассказал, что магний — это добавка, которая помогает улучшить сон, но существует путаница относительно того, как долго ее нужно принимать, чтобы увидеть результаты.

Важно понимать, что магний следует принимать только тогда, когда анализ крови показывает его дефицит. Если у вас дефицит, то для восстановления уровня потребуется время.

Нельзя просто принимать его, и уровень магния сразу повысится. Усвоение магния организмом длится от 20 дней до восьми недель, поэтому вы можете ожидать результатов в течение этого периода, если будете принимать его ежедневно.

Взрослым безопасно принимать ежедневную добавку магния в количестве 350 мг или меньше.

Мелатонин высвобождается из шишковидной железы и помогает заснуть — он непосредственно влияет на это. Добавки магния повышают общий уровень магния, что помогает чувствовать себя более расслабленными и менее стрессовыми, когда уровни находятся в здоровом диапазоне.

Люди, страдающие синдромом беспокойных ног, тревогу, или те, кто переживает истощение или стресс, увидят лучшие результаты, чем те, кто здоров и имеет сбалансированный уровень магния.

Одна из причин, почему вы лучше спите с достаточным уровнем магния, заключается в том, что вы чувствуете себя спокойнее.

Магний может помочь людям, которые имеют проблемы со сном, разгружая их когнитивную нагрузку. Они чувствуют себя расслабленными и имеют лучшее настроение, что позволяет им качественно спать.

Также полезно смешивать магний с L-теанином, что может помочь вам еще больше успокоиться.

