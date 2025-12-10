Дефицит магния приводит к трем наиболее опасным болезням: медики забили тревогу

Магний относится к жизненно необходимым микроэлементам, без которых невозможно полноценное функционирование организма. Этот минерал принимает участие в сотнях биохимических процессов: поддерживает здоровье костной ткани, способствует стабильности нервной системы, влияет на работу сердечной мышцы и помогает регулировать баланс калия и кальция. Благодаря этому достаточный уровень магния уменьшает риск развития целого ряда хронических и сердечно-сосудистых нарушений.

Продукты, содержащие магний. Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что большинство людей даже не подозревают о нехватке этого элемента, поскольку на ранних стадиях дефицит почти не проявляется. Лишь со временем, когда в организме накапливаются нарушения, становятся заметными последствия, которые могут представлять серьезную угрозу здоровью. В научных обзорах исследователи выделяют ряд состояний, которые часто связаны с длительным недостатком магния.

К потенциально опасным последствиям дефицита относятся: повышенное АД, различные виды аритмий, ишемическая болезнь сердца, прогрессирование атеросклероза, сердечная недостаточность, чрезмерная активность тромбоцитов, что может приводить к тромбообразованию, а также инфаркт миокарда и инсульт. Совокупность этих факторов делает недостаток магния проблемой, которую не следует игнорировать.

Ученые отмечают, что для коррекции выраженного дефицита часто требуются повышенные дозы — не менее 600 мг/сут. Такая терапия обычно длится более месяца, после чего переходят на поддерживающие дозы, помогающие удерживать концентрацию минерала в крови в пределах нормы.

Вместе с тем, в рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании приведены ориентировочные суточные нормы для людей без выраженного дефицита: мужчинам в возрасте 19–64 лет рекомендуется около 300 мг магния в сутки, женщинам — примерно 270 мг.

