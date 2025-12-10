logo_ukra

Дефіцит магнію призводить до трьох найбільш небезпечних хвороб: медики забили на сполох

Експерти наголошують, що дефіцит магнію часто лишається непоміченим, бо спершу не має симптомів

10 грудня 2025, 08:30
Клименко Елена

Магній належить до життєво необхідних мікроелементів, без яких неможливе повноцінне функціонування організму. Цей мінерал бере участь у сотнях біохімічних процесів: підтримує здоров’я кісткової тканини, сприяє стабільності нервової системи, впливає на роботу серцевого м’яза та допомагає регулювати баланс калію й кальцію. Завдяки цьому достатній рівень магнію зменшує ризик розвитку цілої низки хронічних та серцево-судинних порушень.

Продукти, які містять магній. Фото: із відкритих джерел

Фахівці наголошують, що більшість людей навіть не підозрюють про нестачу цього елементу, оскільки на ранніх стадіях дефіцит майже не проявляється. Лише з часом, коли в організмі накопичуються порушення, стають помітними наслідки, які можуть становити серйозну загрозу здоров’ю. У наукових оглядах дослідники виокремлюють низку станів, які найчастіше пов’язані з тривалим браком магнію.

До потенційно небезпечних наслідків дефіциту належать: підвищений артеріальний тиск, різні види аритмій, ішемічна хвороба серця, прогресування атеросклерозу, серцева недостатність, надмірна активність тромбоцитів, що може призводити до тромбоутворення, а також інфаркт міокарда та інсульт. Сукупність цих факторів робить нестачу магнію проблемою, яку не варто ігнорувати.

Науковці зазначають, що для корекції вираженого дефіциту часто потрібні підвищені дози — не менше 600 мг на добу. Така терапія зазвичай триває понад місяць, після чого переходять на підтримувальні дози, які допомагають утримувати концентрацію мінералу в крові в межах норми.

Разом із цим у рекомендаціях Національної служби охорони здоров’я Великої Британії наведені орієнтовні добові норми для людей без вираженого дефіциту: чоловікам у віці 19–64 років рекомендується близько 300 мг магнію на добу, жінкам — приблизно 270 мг.

"Коментарі" раніше писали, що якщо ви слідкуєте за вагою та прагнете збалансованого харчування, слід обмежити вживання майонезу, оскільки він містить значну кількість жирів і калорій.



