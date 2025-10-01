Ці 5 фруктів обов'язково потрібно їсти хоча б раз на тиждень

Дієтолог та автор книги "Unprocess Your Life" Роб Хобсон назвав 5 звичайних фруктів із супермаркету, які можуть принести ще більше користі для здоров'я.

Фрукти. Фото: з відкритих джерел

На першому місці – яблука. Звичайне яблуко – це справжня криниця користі. Вони багаті на розчинну клітковину пектин, яка утворює в кишечнику гель і уповільнює вивільнення цукру в кров. Дослідження Університету Редінга показало, що лише два яблука на день знижують рівень "поганого" холестерину майже на 4%.

На другому місці – чорниця. Усі ягоди корисні, але чорниця – одна з лідерів. Містить антоціани – потужні антиоксиданти, які надають їй насичений синій колір. Вони допомагають судинам розслаблятися та покращують чутливість організму до інсуліну, що є профілактикою діабету 2 типу.

На третьому місці – груші. За своїми властивостями груші дуже схожі на яблука. Багаті на розчинну клітковину і рослинні сполуки, які допомагають уникнути різких стрибків цукру в крові. Вони є відмінним варіантом солодкого та корисного перекушування.

На четвертому місці – гранати. Зерна граната і його сік містять унікальні сполуки, які мають цікаву властивість. Вони взаємодіють із крохмалистою їжею (наприклад, хлібом) та допомагають зменшити стрибок рівня цукру в крові після їжі.

Найкраще вживати свіжі зерна, оскільки вони містять і клітковину, і антиоксиданти. Сік пийте у невеликих кількостях і бажано разом із їжею, а не натще.

На п'ятому місці – малина. Це справжній чемпіон із вмісту клітковини серед фруктів. У ній дуже багато клітковини за відносно низького вмісту природного цукру. Дослідження показали, що додавання малини до страв, багатих на вуглеводи, призводить до нижчого рівня цукру та інсуліну після їжі. Свіжі або заморожені. Вона ідеально поєднується з вівсянкою, йогуртом або насінням чиа, створюючи ситну та корисну страву.

