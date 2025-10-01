Эти 5 фруктов обязательно нужно есть хотя бы раз в неделю

Диетолог и автор книги "Unprocess Your Life" Роб Хобсон назвал 5 обычных фруктов из супермаркета, которые могут принести еще больше пользы для здоровья.

Фрукты. Фото: из открытых источников

На первом месте – яблоки. Обычное яблоко – это настоящий кладезь пользы. Они богаты растворимой клетчаткой пектин, которая образует в кишечнике гель и замедляет высвобождение сахара в кровь. Исследование Университета Рединга показало, что всего два яблока в день снижают уровень "плохого" холестерина почти на 4%.

На втором месте – черника. Все ягоды полезны, но черника — одна из лидеров. Содержит антоцианы — мощные антиоксиданты, которые придают ей насыщенный синий цвет. Они помогают сосудам расслабляться и улучшают чувствительность организма к инсулину, что является профилактикой диабета 2 типа.

На третьем месте – груши. По своим свойствам груши очень похожи на яблоки. Богаты растворимой клетчаткой и растительными соединениями, которые помогают избежать резких скачков сахара в крови. Они являются отличным вариантом сладкого и полезного перекуса.

На четвертом месте гранаты. Зерна граната и его сок содержат уникальные соединения, которые обладают интересным свойством. Они взаимодействуют с крахмалистой пищей (например, хлебом) и помогают уменьшить скачок уровня сахара в крови после еды.

Лучше всего употреблять свежие зерна, поскольку они содержат и клетчатку, и антиоксиданты. Сок пейте в небольших количествах и желательно вместе с едой, а не натощак.

На пятом месте – малина. Это настоящий чемпион по содержанию клетчатки среди фруктов. В ней очень много клетчатки при относительно низком содержании природного сахара. Исследования показали, что добавление малины в блюда, богатые углеводами, приводит к более низкому уровню сахара и инсулина после еды. Свежей или замороженной. Она идеально сочетается с овсянкой, йогуртом или семенами чиа, создавая сытное и полезное блюдо.

Читайте также на портале "Комментарии" — эти фрукты просто находка этим летом: что обязательно надо покупать и есть.



