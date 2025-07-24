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Эти фрукты просто находка этим летом: что обязательно надо покупать и есть

Абрикосы очень полезны и должны быть в вашем рационе летом

24 июля 2025, 00:14
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Недилько Ксения

Лето — время ярких красок, теплых вечеров и, конечно же, сочных фруктов. И среди всего этого богатства абрикосы заслуживают особого внимания. Маленькие солнечные плоды не только радуют вкусом, но и приносят большую пользу для здоровья.

Эти фрукты просто находка этим летом: что обязательно надо покупать и есть

Эти фрукты просто находка этим летом: что обязательно надо покупать и есть

Почему именно абрикосы – главный фрукт лета?

Во-первых, они невероятно вкусные. Сладкие, ароматные, с легкой кислинкой — абрикосы едят и свежие, и в виде джемов, сухофруктов или компотов.

Во-вторых, эти плоды – настоящее сокровище для организма. Они содержат витамины А, С, Е, а также калий, железо и клетчатку. Благодаря этому абрикосы:

поддерживают здоровье кожи и зрения;

укрепляют сердце;

облегчают работу пищеварительной системы;

помогают восстановить силы после жары.

Натуральное спасение от жары

Абрикосы богаты водой и натуральными сахарами, поэтому прекрасно утоляют жажду и дарят заряд энергии. Их удобно брать с собой на работу, в путешествие или на пикник.

Кому стоит есть абрикосы в особенности?

Детям – для развития и укрепления костей.

Людям, имеющим проблемы с сердцем, калий в составе помогает нормализовать давление.

Всем, кто следит за фигурой: абрикосы низкокалорийны, но хорошо утоляют голод.

И еще одно преимущество — в Украине именно сейчас сезон абрикосов, так что можно наслаждаться спелыми, свежими плодами по доступной цене.

Так что не упустите момент: этим летом обязательно добавьте абрикосы в свой рацион — они действительно незаменимы!

Напомним, портал "Комментарии" писал , чего ни в коем случае нельзя делать в жару.



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