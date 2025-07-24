Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Лето — время ярких красок, теплых вечеров и, конечно же, сочных фруктов. И среди всего этого богатства абрикосы заслуживают особого внимания. Маленькие солнечные плоды не только радуют вкусом, но и приносят большую пользу для здоровья.
Эти фрукты просто находка этим летом: что обязательно надо покупать и есть
Во-первых, они невероятно вкусные. Сладкие, ароматные, с легкой кислинкой — абрикосы едят и свежие, и в виде джемов, сухофруктов или компотов.
Во-вторых, эти плоды – настоящее сокровище для организма. Они содержат витамины А, С, Е, а также калий, железо и клетчатку. Благодаря этому абрикосы:
поддерживают здоровье кожи и зрения;
укрепляют сердце;
облегчают работу пищеварительной системы;
помогают восстановить силы после жары.
Натуральное спасение от жары
Абрикосы богаты водой и натуральными сахарами, поэтому прекрасно утоляют жажду и дарят заряд энергии. Их удобно брать с собой на работу, в путешествие или на пикник.
Детям – для развития и укрепления костей.
Людям, имеющим проблемы с сердцем, калий в составе помогает нормализовать давление.
Всем, кто следит за фигурой: абрикосы низкокалорийны, но хорошо утоляют голод.
И еще одно преимущество — в Украине именно сейчас сезон абрикосов, так что можно наслаждаться спелыми, свежими плодами по доступной цене.
Так что не упустите момент: этим летом обязательно добавьте абрикосы в свой рацион — они действительно незаменимы!
Напомним, портал "Комментарии" писал , чего ни в коем случае нельзя делать в жару.