Будьте обережні: ця популярна добавка може зашкодити серцю

Надмірне чи неправильне вживання калію може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям – від порушень серцевого ритму до небезпечних ускладнень.

Національний фонд нирок інформує, що прийом калієвих добавок може збільшити ризик гіперкаліємії, особливо якщо ви приймаєте дуже високі дози або не перебуваєте під пильним наглядом лікаря.

Гіперкаліємія часто не викликає жодних симптомів, особливо на ранніх чи помірних стадіях. Коли симптоми виникають, вони можуть включати оніміння та поколювання, м'язову слабкість та нудоту.

Якщо рівень калію швидко підвищується або досягає високого рівня, симптоми можуть бути більш серйозними і включати серцебиття, проблеми з диханням, біль у грудях, нудота або блювання.

Перед прийомом важливо обов'язково проконсультуватися з лікарем, щоб зменшити ризик небезпеки.

За даними Американської асоціації серця, аритмія стосується проблеми із частотою чи ритмом серцевих скорочень. Нелікована або тяжка гіперкаліємія може порушити електричну активність серця та призвести до аритмії.

Високий рівень калію може перешкоджати електричним сигналам, які контролюють серцебиття. У важких випадках аритмії, спричинені високим рівнем калію, можуть бути небезпечними для життя та вимагати невідкладної медичної допомоги.

Пероральні добавки калію можуть викликати побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту, включаючи розлад шлунка, нудоту, блювання та діарею.

Можна зменшити ці побічні ефекти, дотримуючись таких порад:

приймайте кожну дозу калію під час їжі та запиваючи 230 мл води

уникайте лежання протягом принаймні десяти хвилин після прийому

