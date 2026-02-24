logo

Здоровье витамины и пищевые добавки Будьте осторожны: эта популярная добавка может навредить сердцу
commentss НОВОСТИ Все новости

Будьте осторожны: эта популярная добавка может навредить сердцу

Калий нужен организму, но в форме добавок он может стать опасным

24 февраля 2026, 09:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Чрезмерное или неправильное употребление калия может привести к серьезным проблемам со здоровьем — от нарушений сердечного ритма до опасных осложнений.

Будьте осторожны: эта популярная добавка может навредить сердцу

Калиевые добавки. Фото: из открытых источников

Национальный фонд почек информирует, что прием калиевых добавок может увеличить риск гиперкалиемии, особенно если вы принимаете очень высокие дозы или не находитесь под пристальным наблюдением врача.

Гиперкалиемия часто не вызывает никаких симптомов, особенно на ранних или умеренных стадиях. Когда симптомы возникают, они могут включать онемение и покалывание, мышечную слабость и тошноту.

Если уровень калия быстро повышается или достигает высокого уровня, симптомы могут быть более серьезными и включать: сердцебиение, проблемы с дыханием, боль в груди, тошнота или рвота.

Перед приемом важно обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы снизить риск опасности.

По данным Американской ассоциации сердца, аритмия касается проблемы с частотой или ритмом сердечных сокращений. Нелеченная или тяжелая гиперкалиемия может нарушить электрическую активность сердца и привести к аритмии.

Высокий уровень калия может препятствовать электрическим сигналам, которые контролируют сердцебиение. В тяжелых случаях аритмии, вызванные высоким уровнем калия, могут быть опасными для жизни и требовать неотложной медицинской помощи.

Пероральные добавки калия могут вызывать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, включая расстройство желудка, тошноту, рвоту и диарею.

Можно уменьшить эти побочные эффекты, следуя таким советам:

принимайте каждую дозу калия во время еды и запивая 230 мл воды

избегайте лежания в течение по крайней мере десяти минут после приема

Читайте также на портале "Комментарии" — названо количество алкоголя, которое "убивает" сердце.




Источник: https://www.verywellhealth.com/serious-side-effects-of-potassium-supplements-11883250
