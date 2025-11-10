logo_ukra

Вчені б'ють на сполох: Covid підвищує ризик розвитку аутизму у дітей
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені б'ють на сполох: Covid підвищує ризик розвитку аутизму у дітей

Covid і аутизм: вчені виявили небезпечний зв'язок

10 листопада 2025, 14:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Дослідники припускають, що діти, матері яких захворіли на Covid під час вагітності, мають підвищений ризик розвитку аутизму та інших порушень та затримок розвитку.

Вчені б'ють на сполох: Covid підвищує ризик розвитку аутизму у дітей

COVID-19. Ілюстративне фото

Вчені з лікарні загального профілю Массачусетсу в Брігемі пояснили, що у таких дітей підвищений ризик затримки мовлення та рухових розладів. При цьому уточнюють, що цей зв'язок точно не вивчений і немає доведених висновків, що саме Covid призводить до таких ризиків, пише видання Independent.

Дослідження показало, що інфекція Covid під час вагітності була пов'язана з на 29% вищою ймовірністю розвитку нейророзвиткових захворювань у дітей до досягнення ними трьох років.

“Також було виявлено, що ризик вищий у хлопчиків, ніж у дівчаток, а також протягом третього триместру вагітності. Попередні дослідження показали, що мозок чоловічих плодів більш сприйнятливий до материнської імунної відповіді. Ці результати дослідження підкреслюють, що Covid-19, як і багато інших інфекцій під час вагітності, може становити ризик не лише для матері, але й для розвитку мозку плода”, — пише видання.

Лікарі радять вагітним зробити щеплення проти Covid і пояснюють, що цей захист своїм немовлятам. При цьому, щодо впливу Covid під час вагітності на подальший розвиток дитини вчені не мають одностайною думки. 

“Два нещодавні дослідження, проведені вченими з Нью-Йорка, показали, що діти, які пережили пандемію, не мали підвищеного ризику розвитку цього розладу, і що немає жодних доказів того, що хвороби матері під час вагітності спричиняють аутизм. Натомість дослідники назвали унікальні, пов'язані з пандемією фактори навколишнього середовища, які могли спричинити стрес та інші зміни”, — пише видання. 

За словами вчених, Covid — не єдина вірусна інфекція, пов'язана з ризиком розвитку низки нейророзвивальних захворювань у дитинстві.

“Грип пов'язують з ризиком розвитку у дитини як аутизму, так і шизофренії, і дослідники виявили очевидну причину: білки, які називаються цитокінами, що регулюють нашу імунну систему. Цитокіни можуть впливати на плаценту і навіть досягати плода”, — пише видання. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що швидше “вбиває” серце — вакцинація чи інфікування Covid.




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/covid-pregnancy-autism-vaccine-b2856233.html
