Ученые бьют тревогу: Covid повышает риск развития аутизма у детей

Исследователи предполагают, что дети, матери которых заболели Covid во время беременности, имеют повышенный риск развития аутизма и других нарушений и задержек развития.

Ученые из больницы общего профиля Массачусетса в Бригеме объяснили, что у таких детей повышен риск задержки речи и двигательных расстройств. При этом уточняют, что эта связь точно не изучена и нет доказанных выводов, что именно Covid приводит к таким рискам, пишет Independent.

Исследование показало, что инфекция Covid во время беременности была связана с на 29% более высокой вероятностью развития нейроразвитых заболеваний у детей до достижения ими трех лет.

"Также было обнаружено, что риск выше у мальчиков, чем у девочек, а также в течение третьего триместра беременности. Предыдущие исследования показали, что мозг мужских плодов более восприимчив к материнскому иммунному ответу. Эти результаты исследования подчеркивают, что Covid-19, как и многие другие инфекции во время беременности, может представлять риск не только для матери, но и для развития мозга плода”, — пишет издание.

Врачи советуют беременным сделать прививку против Covid и объясняют, что эта защита своим младенцам. При этом, что влияние Covid во время беременности на дальнейшее развитие ребенка ученые не имеют единодушного мнения.

"Два недавних исследования, проведенных учеными из Нью-Йорка, показали, что дети, пережившие пандемию, не имели повышенного риска развития этого расстройства, и что нет никаких доказательств того, что болезни матери во время беременности вызывают аутизм. В то же время исследователи назвали уникальные, связанные с пандемией факторы окружающей среды, которые могли повлечь за собой стресс и другие изменения”, — пишет издание.

По словам ученых, Covid — не единственная вирусная инфекция, связанная с риском развития ряда нейроразвивающих заболеваний в детстве.

"Грипп связывают с риском развития у ребенка как аутизма, так и шизофрении, и исследователи обнаружили очевидную причину: белки, которые называются цитокинами, регулирующими нашу иммунную систему. Цитокины могут влиять на плаценту и даже достигать плода", — пишет издание.

