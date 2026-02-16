Пити чи ні: що кажуть лікарі про каву під час вагітності — новий огляд наукових рекомендацій

Багато жінок починають свій ранок із кави, але питання про безпеку цього напою під час вагітності залишається одним із найпоширеніших серед майбутніх мам. Свіжі дані медичних рекомендацій та досліджень допомагають розставити крапки над і щодо того, які обсяги кофеїну вважаються безпечними, а які можуть бути потенційно ризиковими для вагітних. Про це пише "coffeeandhealth.org"

Кава під час вагітності – безпечно чи ризиковано: лікарі про норму кофеїну

За даними авторитетних міжнародних джерел, включно з Національною службою охорони здоров’я Великої Британії (NHS) та положеннями Європейської агенції з безпеки харчових продуктів (EFSA), обмеження споживання кофеїну під час вагітності до приблизно 200 міліграмів на добу вважається загальною рекомендацією. Це приблизно відповідає двом стандартним чашкам кави середньої міцності.

Медичні експерти пояснюють, що кофеїн легко проникає через плаценту до плоду, і метаболізм кофеїну у вагітних жінок уповільнюється, що означає довше перебування стимулятора в крові матері та дитини. У більшості досліджень говориться, що помірне споживання кофеїну до 200 мг не асоціюється з підвищеним ризиком таких ускладнень, як передчасні пологи чи викидень, але вживання кофеїну в більших кількостях може бути пов’язане з такими ризиками, як низька вага новонародженого або зростання всіх пов’язаних з вагою показників.

Важливо пам’ятати, що кофеїн міститься не лише в каві. Його джерелами є чай, енергетичні напої, деякі газовані напої, шоколад і навіть деякі медикаменти — і всі вони повинні враховуватися при підрахунку добового вживання.

Останні дослідження підтверджують, що навіть помірні дози кофеїну можуть мати тонкий вплив на ріст плоду чи вагу при народженні, хоча чітких даних про прямі серйозні ускладнення при дозах до 200 мг наразі немає. Саме тому експерти не радять повністю відмовлятися від кави під час вагітності, але наполягають на обмеженні її кількості та обережності з іншими джерелами кофеїну.

Лікарі також підкреслюють, що індивідуальна чутливість до кофеїну може варіюватися, і в окремих випадках навіть рекомендовані дози можуть викликати небажані реакції, такі як підвищене серцебиття, тривожність або порушення сну.

Тож якщо кава для вас — щоденний ритуал, вагітність не обов’язково означає повну відмову, але нормативи споживання, рекомендації медиків та особиста чутливість мають враховуватися при формуванні щоденного раціону.

