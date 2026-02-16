logo_ukra

Їжте десерт у цей час: тільки так це зменшить шкоду для організму

Те, що ви їсте перед десертом, відіграє певну роль реакції вашого організму

16 лютого 2026, 12:40
Час споживання десертів та їх поєднання з іншими продуктами можуть суттєво впливати на рівень глюкози у крові. Відомо, коли вони завдають найменшої шкоди організму.

Їжте десерт у цей час: тільки так це зменшить шкоду для організму

Десерт. Фото: з відкритих джерел

Дослідження в журналі Clinical Nutrition показало, що вживання десерту раніше вдень, наприклад після обіду або в середині дня, може призвести до менших стрибків рівня цукру в крові, ніж вживання тих же продуктів після вечері.

Одна з головних причин — циркадний ритм або внутрішній годинник. Чутливість до інсуліну природно вища на початку дня і поступово знижується протягом дня. Це означає, що організм загалом ефективніше переробляє цукор вдень.

У дослідженні, опублікованому в журналі "Diabetes & Metabolism", жінки вживати солодощі після вечері, що призвело до вищих стрибків глюкози та більшої варіабельності рівня цукру в крові. Ці ефекти навіть поширилися на ранок наступного дня.

Час – не єдиний чинник. Зокрема, те, що ви їсте перед десертом, відіграє певну роль реакції вашого організму.

Вживання вуглеводів після овочів та білка може зменшити підвищення рівня цукру в крові після їжі. Білок, клітковина та жири уповільнюють травлення та допомагають глюкозі поступати в кров поступово.

Тому десерт часто краще перетравлюється, коли його їдять після збалансованої їжі, яка включає:

білок (наприклад, риба, курка, тофу, яйця чи йогурт)

овочі, багаті на клітковину

трохи жиру

Вживання десерту натщесерце може призвести до швидшого підвищення рівня цукру в крові.

Джерело: https://www.verywellhealth.com/best-time-to-eat-dessert-blood-sugar-11898170

