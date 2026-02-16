Ешьте десерт в это время: только так уменьшите вред для организма

Время потребления десертов и их сочетание с другими продуктами могут существенно влиять на уровень глюкозы в крови. Известно, когда они наносят наименьший вред организму.

Десерт. Фото: из открытых источников

Исследование в журнале Clinical Nutrition показало, что употребление десерта раньше днем, например, после обеда или в середине дня, может привести к меньшим скачкам уровня сахара в крови, чем употребление тех же продуктов после ужина.

Одна из главных причин — циркадный ритм или внутренние часы. Чувствительность к инсулину естественно выше в начале дня и постепенно снижается в течение дня. Это означает, что организм в целом эффективнее перерабатывает сахар днем.

В исследовании, опубликованном в журнале "Diabetes & Metabolism", женщины употреблять сладости после ужина, что привело к более высоким скачкам глюкозы и большей вариабельности уровня сахара в крови. Эти эффекты даже распространились на утро следующего дня.

Время – не единственный фактор. В частности, то, что вы едите перед десертом, играет определенную роль в реакции вашего организма.

Употребление углеводов после овощей и белка может уменьшить повышение уровня сахара в крови после еды. Белок, клетчатка и жиры замедляют пищеварение и помогают глюкозе поступать в кровь постепенно.

Поэтому десерт часто лучше переваривается, когда его едят после сбалансированной пищи, которая включает:

белок (например, рыба, курица, тофу, яйца или йогурт)

овощи, богатые клетчаткой

немного жира

Употребление десерта натощак может привести к более быстрому повышению уровня сахара в крови.

