Смертельно опасный десерт, который употребляют почти все

Десерты воспринимают как не здоровое, но не чрезмерно вредное блюдо. Кто не любит полакомиться сладеньким в середине дня или после основного приема пищи. Однако в одном десерте кроется смертельная опасность – это популярный продукт как среди взрослых, так и детей. Этот десерт – мороженое. Какие проблемы со здоровьем влечет за собой чрезмерное потребление мороженого, рассказываем далее.

Десерт. Иллюстративное фото

Мороженое содержит много рафинированного сахара, его употребление приводит к стремительному повышению уровня глюкозы в крови. В такой ситуации поджелудочная железа вынуждена выделять инсулин. Впоследствии это приводит к инсулинорезистентности и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа.

В состав мороженого часто входят насыщенные жиры. Они повышают уровень "плохого" LDL-холестерина. Это повышает риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Постоянное чрезмерное потребление сладкого и жирного приводит к жировой дистрофии печени. В дальнейшем приводит к неалкогольному стеатогепатиту. Употребление сахаросодержащих продуктов повышает риск рака печени и смерти от хронических болезней печени.

Следует отметить, что не все сорта мороженого одинаково вредны. Впрочем эксперты называют самый опасный – крем-мороженое. В 100 г продукта содержится около 20-25 г сахара и 12 г насыщенных жиров. А в массовом производстве добавляют искусственные эмульгаторы и отдушки, которые могут вызвать воспаление и метаболические нарушения.

Чтобы уменьшить вред от популярного десерта, следует употреблять не более одной порции в неделю. Также советуют выбирать сорта с меньшим содержанием добавленного сахара, с натуральными ингредиентами и на йогуртовой основе. Важно: следует выбирать мороженое, где содержание сахара не превышает 10 г на порцию и нет искусственных добавок.

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