Пить или нет: что говорят врачи о кофе во время беременности — новый обзор научных рекомендаций

Многие женщины начинают утро с кофе, но вопрос о безопасности этого напитка во время беременности остается одним из самых распространенных среди будущих мам. Свежие данные медицинских рекомендаций и исследований помогают расставить точки над тем, какие объемы кофеина считаются безопасными , а какие могут быть потенциально рисковыми для беременных. Об этом пишет "coffeeandhealth.org"

Кофе во время беременности – безопасно или рискованно: врачи о норме кофеина

По данным авторитетных международных источников, включая Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) и положения Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA), ограничение потребления кофеина во время беременности до примерно 200 миллиграммов в сутки считается общей рекомендацией . Это примерно соответствует двум стандартным чашкам кофе средней крепости.

Медицинские эксперты объясняют, что кофеин легко проникает через плаценту к плоду, и метаболизм кофеина у беременных женщин замедляется , что означает более длительное пребывание стимулятора в крови матери и ребенка. В большинстве исследований говорится, что умеренное потребление кофеина до 200 мг не ассоциируется с повышенным риском таких осложнений как преждевременные роды или выкидыш , но употребление кофеина в больших количествах может быть связано с такими рисками, как низкий вес новорожденного или рост всех связанных с весом показателей.

Важно помнить, что кофеин содержится не только в кофе. Его источниками являются чай, энергетические напитки, некоторые газированные напитки, шоколад и даже некоторые медикаменты – и все они должны учитываться при подсчете суточного потребления.

Последние исследования подтверждают, что даже умеренные дозы кофеина могут оказать тонкое влияние на рост плода или вес при рождении, хотя четких данных о прямых серьезных осложнениях при дозах до 200 мг пока нет. Именно поэтому эксперты не советуют полностью отказываться от кофе во время беременности, но настаивают на ограничении его количества и осторожности с другими источниками кофеина.

Врачи также подчеркивают, что индивидуальная чувствительность к кофеину может варьироваться, и в редких случаях даже рекомендованные дозы могут вызвать нежелательные реакции, такие как повышенное сердцебиение, тревожность или нарушение сна.

Если кофе для вас — ежедневный ритуал, беременность не обязательно означает полный отказ, но нормативы потребления, рекомендации медиков и личная чувствительность должны учитываться при формировании ежедневного рациона.

Читайте также в "Комментариях", в какое время суток можно есть десерты без ущерба для здоровья и фигуры.