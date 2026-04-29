Названо суперпродукт для довголіття: що варто вживати щодня

Експерт з питань довголіття Ден Бюттнер розповів про суперпродукт, вживання якого щодня допоможе продовжити життя. Фахівець проаналізував раціон людей, які живуть в “блакитних зонах”, та визначив, що сприяє довголіттю.

Здоров'я. Ілюстративне фото

“Блакитні зони” – це регіони світу, в яких спостерігається нижчий рівень хронічних захворювань та довша тривалість життя, пише видання Mirror. У цих регіонах проживає більше довгожителів, ніж будь-де на планеті. Одним із факторів, який сприяє цьому, називають раціон, багатий на рослинну їжу. Також люди у цих регіонах мінімально чи взагалі не вживають оброблені продукти.

Спеціаліст з питань довголіття надав декілька рекомендацій, дотримання яких допоможе продовжити життя. Серед цих рекомендацій була пропозиція вживати щонайменше пів склянки вареної квасолі щодня. За його словами, квасоля — “наріжний камінь” кожної дієти “блакитних зон” по всьому світу.

“Довгожителі у блакитних зонах споживають у середньому щонайменше в чотири рази більше бобових, ніж люди в інших регіонах. Дослідження, проведене у п’яти країнах, показало, що вживання 20 грамів бобових щодня знижує ризик смерті людини в будь-який рік приблизно на 8%”, — йдеться у повідомленні.

Експерт зауважив, що типова квасоля містить 21% білка та 77% складних вуглеводів, які забезпечують поступове та стабільне вивільнення енергії. Вона також має низький вміст жиру та багата на клітковину. За його словами, для покращення здоров’я достатньо вживати пів склянки квасолі щодня.

