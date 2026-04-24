Пиво після роботи творить дива з організмом: чому це корисно

Нове дослідження показало вражаючий вплив пива на організм — це сподобається поціновувачам цього напою.

Дослідники дійшли висновку, що 0,5 л пива може забезпечити організм вітаміном B6, який має широкий спектр корисних властивостей для здоров'я. Зазначають, що сировина, яку використовують для виробництва пива, включаючи пшеницю, ячмінь та пивні дріжджі, містять вітамін В6. Він корисний для мозку, крові та імунної системи, пише видання Independent.

Порція пива, як пише видання, може забезпечити близько 15% добової потреби в вітаміні B6. При цьому, безалкогольне пиво має такий самий ефект. Однак не варто розглядати пиво, як головне джерело поживних речовин. Гарним джерелом вітаміну B6 є м'ясо та риба. Також вітамін міститься у пластівцях, нуті та вівсянці.

Щодо найбільш корисних сортів пива, дослідники визначили, що середньостатистичний лагер забезпечував 20% рекомендованої добової норми вітаміну, тоді як один безалкогольний пивний напій — майже 59%.

“Дослідження показало, що літр пива може містити від 0,3 мг до 1 мг вітаміну B6, при цьому рекомендована добова норма для чоловіків становить 1,4 мг на день, а для жінок – 1,2 мг”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що алкоголь негативно впливає на простату. Алкогольні напої швидко провокують запальні процеси, погіршують кровообіг у малому тазі та підвищують ризик розвитку доброякісної гіперплазії простати та раку. Лікарі попереджають, що загалом будь-який алкоголь негативно впливає на функції цього органа.

Пиво — має виражений діуретичний ефект, що посилює симптоми доброякісної гіперплазії простати. Часте вживання пива також пов’язане з підвищеним ризиком раку простати.