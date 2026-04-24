Пиво после работы творит чудеса с организмом: почему это полезно

Новое исследование показало поразительное влияние пива на организм – это понравится ценителям этого напитка.

Исследователи пришли к выводу, что 0,5 л пива может обеспечить организм витамином B6, обладающим широким спектром полезных свойств для здоровья. Отмечают, что сырье, используемое для производства пива, включая пшеницу, ячмень и пивные дрожжи, содержат витамин В6. Он полезен мозгу, крови и иммунной системе, пишет издание Independent.

Порция пива, как пишет издание, может обеспечить около 15% суточной потребности в витамине B6. При этом безалкогольное пиво оказывает такой же эффект. Однако не следует рассматривать пиво, как главный источник питательных веществ. Хорошим источником витамина B6 является мясо и рыба. Также витамин содержится в хлопьях, нуте и овсянке.

Относительно наиболее полезных сортов пива исследователи определили, что среднестатистический лагерь обеспечивал 20% рекомендованной суточной нормы витамина, тогда как один безалкогольный пивной напиток — почти 59%.

"Исследование показало, что литр пива может содержать от 0,3 до 1 мг витамина B6, при этом рекомендованная суточная норма для мужчин составляет 1,4 мг в день, а для женщин — 1,2 мг", — пишет издание.

Алкогольные напитки провоцируют воспалительные процессы, ухудшают кровообращение в малом тазу и повышают риск развития доброкачественной гиперплазии простаты и рака. Врачи предупреждают, что в целом любой алкоголь оказывает негативное влияние на функции этого органа.

Пиво – имеет выраженный диуретический эффект, усугубляющий симптомы доброкачественной гиперплазии простаты. Частое употребление пива также связано с повышенным риском рака простаты.