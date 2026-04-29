Назван суперпродукт для долголетия: что следует употреблять ежедневно

Эксперт по долголетию Дэн Бюттнер рассказал о суперпродукте, употребление которого ежедневно поможет продлить жизнь. Специалист проанализировал рацион людей, живущих в "голубых зонах", и определил, что способствует долголетию.

Здоровье. Иллюстративное фото

"Голубые зоны" – это регионы мира, в которых наблюдается более низкий уровень хронических заболеваний и более длительная продолжительность жизни, пишет издание Mirror. В этих регионах проживает больше долгожителей, чем где угодно на планете. Одним из факторов, способствующих этому, называют рацион, богатый растительной пищей. Также люди в этих регионах минимально или вообще не используют обработанные продукты.

Специалист по долголетию предоставил несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет продлить жизнь. Среди этих рекомендаций было предложение употреблять не менее полустакана вареной фасоли ежедневно. По его словам, фасоль — "краеугольный камень" каждой диеты "голубых зон" по всему миру.

"Долгожители в голубых зонах потребляют в среднем по меньшей мере в четыре раза больше бобовых, чем люди в других регионах. Исследование, проведенное в пяти странах, показало, что употребление 20 г бобовых ежедневно снижает риск смерти человека в любой год примерно на 8%", — говорится в сообщении.

Эксперт отметил, что типичная фасоль содержит 21% белка и 77% сложных углеводов, обеспечивающих постепенное и стабильное высвобождение энергии. Она также имеет низкое содержание жира и богата клетчаткой. По его словам, для улучшения здоровья достаточно употреблять полстакана фасоли каждый день.

