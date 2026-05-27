Жінка хотіла покращити зовнішність, але деформувала лице до невпізнання (ФОТО)

26-річна Елва з Польщі хотіла змінити свою зовнішність, але експерименти з силіконовими ін’єкціями закінчилися серйозною деформацією обличчя. Історія жінки, яку показали в польській телепрограмі "Dzień Dobry TVN", стала попередженням про небезпеку неконтрольованих косметичних процедур і препаратів, придбаних онлайн.

Кілька років тому Елва переїхала до Варшави, де працювала та орендувала житло. За її словами, грошей на професійні косметологічні послуги не вистачало, тому вона вирішила самостійно проводити естетичні процедури вдома.

"Я почала з ін’єкцій для розчинення жиру двічі на тиждень. Потім, коли моє обличчя почало надто худнути, я почала його повільно заповнювати", – зізнається жінка пояснюючи, що в якийсь момент вона "трохи захопилася" ін’єкціями силікону.

Спершу ін’єкції були щотижневими, але з часом процедура стала майже щоденною. Препарати Елва замовляла через інтернет без медичного контролю чи перевірки складу. У результаті в неї виникли сильні набряки, деформація рис обличчя та незворотні зміни тканин.

Лікар естетичної медицини Марек Василюк, який погодився допомогти жінці, назвав такі препарати "бомбою уповільненої дії". За його словами, несертифікований силікон може роками не проявляти наслідків, а потім спричинити тяжке запалення, інфекцію та загрозу життю. Своєю черго, психологиня Пауліна Межеєвська пояснила, що подібна поведінка може бути пов’язана з дисморфофобією. Це розлад при якому людина спотворено сприймає власну зовнішність і постійно прагне її змінювати.





Сама Елва зізнається, що через свій вигляд зіткнулася з осудом оточення та конфліктами в родині. Однак вона сподівається поступово відновити здоров’я та повернутися до нормального життя.

