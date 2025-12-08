logo_ukra

Інфлюенсерка хотіла покращити своє обличчя: тепер вона бореться, аби знову виглядати нормально (ФОТО)
Інфлюенсерка хотіла покращити своє обличчя: тепер вона бореться, аби знову виглядати нормально (ФОТО)

Бразильська інфлюенсерка Джуліана Олівейра зазнала серйозних змін після пластичної операції на лиці.

8 грудня 2025, 11:55
Історія бразильської інфлюенсерки Джуліани Олівейри стала прикладом того, як прагнення до швидкого "ідеального" зовнішнього вигляду може перетворитися на трагедію. Те, що починалося як бажання мати кращий вигляд, закінчилося багаторічною боротьбою за повернення власного обличчя.

Інфлюенсерка хотіла покращити своє обличчя: тепер вона бореться, аби знову виглядати нормально (ФОТО)

Джуліана Олівейра до та після невдалої косметичної процедури. Фото з вдікритих джерел

У 2017 році Джуліана Олівейра, яка відома в соцмережах під ніком Juju do Pix, звернулася до клініки, яка, як згодом з’ясувалося, працювала нелегально. Вона бажала зробити косметичну корекцію, щоб підкреслити свою жіночність. Проте замість безпечної пластичної операції їй ввели 21 ін’єкцію мінеральної олії та інших заборонених речовин, виданих за силіконові філери.

Результат був катастрофічним, адже обличчя жінки різко деформувалося, набрякло, а зір частково погіршився через значне опухання повік. Тоді інфлюенсерка "перестала впізнавати свої риси" і зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Після невдалої косметичної операції життя Олівейри змінилося докорінно. Вона роками шукала медиків, які погодилися б узятися за виправлення наслідків ін’єкцій. Деформації не лише завдавали фізичного болю, а й суттєво вплинули на її соціальне життя та кар’єру, бо жінка не могла знайти роботу.

Інфлюенсерка хотіла покращити своє обличчя: тепер вона бореться, аби знову виглядати нормально (ФОТО) - фото 2

Джуліана Олівейра після невдалої косметичної операції

Інфлюенсерка хотіла покращити своє обличчя: тепер вона бореться, аби знову виглядати нормально (ФОТО) - фото 2

Джуліана Олівейра після невдалої пластичної операції

Багато спеціалістів відмовлялися від складної реконструкції через високий ризик некрозу тканин та непередбачувану реакцію організму. Проте нещодавно інфлюенсерка знайшла хірурга, який погодився провести серію операцій.

Минулого тижня Олівейра перенесла першу масштабну операцію. Вона тривала понад чотири години та включала видалення максимально можливої кількості уражених тканин. За словами хірурга, тканини були "затверділими та просоченими сторонніми речовинами", що значно ускладнювало роботу.

Інфлюенсерка хотіла покращити своє обличчя: тепер вона бореться, аби знову виглядати нормально (ФОТО) - фото 2

Джуліана Олівейра до невдалої косметичної процедури

Процес відновлення буде довгим, а попереду у жінки нові процедури, які стануть можливими лише після того, як організм повністю відреагує на перший етап.

"На другому етапі, коли тканини більше відновляться та після моніторингу реакції організму, ми зможемо видалити ще більше, щоб покращити ефект. Але робити це одразу неможливо — інакше може початися некроз", — сказав пластичний хірург.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Бразилії помер інфлюенсер після популярної пластичної операції.

Також "Коментарі" писали, що у Києві жінка хотіла збільшити сідниці, але померла на операційному столі.



Джерело: https://www.the-sun.com/health/15539137/influencer-botched-surgery-recovers-old-looks/
