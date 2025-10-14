Інфлюенсер помер після популярної пластичної операції: що сталося

У Бразилії смертельним випадком закінчилася популярна пластична операція під назвою "лисячі очі" (Fox Eyes). 31-річний інфлюенсер Адайр Мендес Дутра-молодший, відомий під ім'ям Джуніор Дутра, помер через кілька місяців після косметичної процедури, яка обіцяє надати погляду котячої форми.

Бразильський інфлюенсер Джуніор Дутра. Фото з відкритих джерел

Джуніор Дутра мав понад 120 тисяч підписників у Instagram, де активно ділився контентом про моду, догляд за зовнішністю та стиль. У березні він вирішив зробити "лисячі очі" та публічно показав свій післяопераційний стан, зокрема синці, набряки, а також розповів про біль. Спочатку блогер ставився до цього з гумором, але згодом почав скаржитися на ускладнення.

Дутра показав наслідки після пластичної операції на обличчі

За словами друзів, у нього тривалий час спостерігалися інфекції та постійний дискомфорт. 3 жовтня йому стало зле, він задихався і був терміново госпіталізований. У лікарні Дутра помер. Офіційну причину смерті інфлюенсера не встановлено.

Перед смертю Дутра подав позов проти свого лікаря Фернандо Гарбі. Інфлюенсер звинувачував хірурга у лікарській недбалості, шахрайстві та заподіянні шкоди здоров’ю. Представник Гарбі заперечив усі звинувачення й заявив, що лікар "не має жодного відношення" до смерті пацієнта.

Джуніор Дутра до пластичної операції

На інцидент зі смертю Джуніор Дутри відреагували інші фахівці косметичної сфери. Так, пластичний хірург доктор Джон Лейк вважає, що саме Instagram і TikTok створили небезпечну ілюзію ідеальної зовнішності.

"Я вважаю, що соціальні мережі несуть повну відповідальність за цю тенденцію, оскільки фільтри часто створюють ефект "лисячих очей" у впливових осіб та знаменитостей", — зауважив Лейк.

Інший фахівець, доктор Джей Калверт пояснює, що поняття косметичної операції під назвою "лисячі очі" часто спрощують.

"Дехто вважає, що процедура "лисячі очі" – це просто ботокс. Дехто вважає, що це підтяжка брів з операцією в куточку ока. Але процедура "лисячого ока", яка створює образ знаменитості, – це поєднання підтяжки брів, підтяжки середини обличчя та кантопексії", — заявив Калверт вказуючи на складність процедури.

