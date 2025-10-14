Инфлюэнсер умер после популярной пластической операции: что произошло

В Бразилии смертельным исходом закончилась популярная пластическая операция под названием "лисьи глаза" (Fox Eyes). 31-летний инфлюэнсер Адайр Мендес Дутра-младший, известный под именем Джуниор Дутра, умер через несколько месяцев после косметической процедуры, обещающей придать взгляду кошачьей формы.

Бразильский инфлюэнсер Джуниор Дутра. Фото из открытых источников

Джуниор Дутра имел более 120 тысяч подписчиков в Instagram, где активно делился контентом о моде, уходе за внешностью и стилем. В марте он решил сделать "лисьи глаза" и публично показал свое послеоперационное состояние, в частности синяки, отеки, а также рассказал о боли. Поначалу блоггер относился к этому с юмором, но впоследствии начал жаловаться на осложнения.

Дутра показал последствия после пластической операции на лице

По словам друзей, у него длительное время наблюдались инфекции и постоянный дискомфорт. 3 октября ему стало плохо, он задыхался и был срочно госпитализирован. В больнице Дутра скончался. Официальная причина смерти инфлюэнсера не установлена.

Перед смертью Дутра подал иск против своего лечащего врача Фернандо Гарби. Инфлюэнсер обвинял хирурга во врачебной халатности, мошенничестве и причинении вреда здоровью. Представитель Гарби отрицал все обвинения и заявил, что врач "не имеет никакого отношения" к смерти пациента.

Джуниор Дутра до пластической операции

На инцидент со смертью Джуниор Дутры отреагировали другие специалисты косметической сферы. Так, пластический хирург доктор Джон Лейк считает, что именно Instagram и TikTok создали опасную иллюзию идеальной внешности.

"Я считаю, что социальные сети несут полную ответственность за эту тенденцию, поскольку фильтры часто создают эффект "лисьих глаз" у влиятельных лиц и знаменитостей", — заметил Лейк.

Другой специалист, доктор Джей Калверт объясняет, что понятие косметической операции под названием "лисьи глаза" часто упрощают.

"Некоторые считают, что процедура "лисьи глаза" – это просто ботокс. Некоторые считают, что это подтяжка бровей с операцией в уголке глаза. Но процедура "лисьего глаза", которая создает образ знаменитости, – это сочетание подтяжки бровей, подтяжки середины лица и кантопексии", — заявил Калверт, указывая на сложность процедуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об умерших от пластических операций звездах.

Также "Комментарии" писали, что диктатор КНДР Ким Чен Ын запретил операции по увеличению груди в Северной Корее.