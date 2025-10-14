logo

Инфлюэнсер умер после популярной пластической операции: что произошло
Инфлюэнсер умер после популярной пластической операции: что произошло

Бразильский инфлюэнсер Джуниор Дутра скончался после пластики "лисьи глаза".

14 октября 2025, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot

В Бразилии смертельным исходом закончилась популярная пластическая операция под названием "лисьи глаза" (Fox Eyes). 31-летний инфлюэнсер Адайр Мендес Дутра-младший, известный под именем Джуниор Дутра, умер через несколько месяцев после косметической процедуры, обещающей придать взгляду кошачьей формы.

Инфлюэнсер умер после популярной пластической операции: что произошло

Бразильский инфлюэнсер Джуниор Дутра. Фото из открытых источников

Джуниор Дутра имел более 120 тысяч подписчиков в Instagram, где активно делился контентом о моде, уходе за внешностью и стилем. В марте он решил сделать "лисьи глаза" и публично показал свое послеоперационное состояние, в частности синяки, отеки, а также рассказал о боли. Поначалу блоггер относился к этому с юмором, но впоследствии начал жаловаться на осложнения.

Инфлюэнсер умер после популярной пластической операции: что произошло - фото 2

Дутра показал последствия после пластической операции на лице

По словам друзей, у него длительное время наблюдались инфекции и постоянный дискомфорт. 3 октября ему стало плохо, он задыхался и был срочно госпитализирован. В больнице Дутра скончался. Официальная причина смерти инфлюэнсера не установлена.

Перед смертью Дутра подал иск против своего лечащего врача Фернандо Гарби. Инфлюэнсер обвинял хирурга во врачебной халатности, мошенничестве и причинении вреда здоровью. Представитель Гарби отрицал все обвинения и заявил, что врач "не имеет никакого отношения" к смерти пациента.

Инфлюэнсер умер после популярной пластической операции: что произошло - фото 2

Джуниор Дутра до пластической операции

На инцидент со смертью Джуниор Дутры отреагировали другие специалисты косметической сферы. Так, пластический хирург доктор Джон Лейк считает, что именно Instagram и TikTok создали опасную иллюзию идеальной внешности.

"Я считаю, что социальные сети несут полную ответственность за эту тенденцию, поскольку фильтры часто создают эффект "лисьих глаз" у влиятельных лиц и знаменитостей", — заметил Лейк.

Другой специалист, доктор Джей Калверт объясняет, что понятие косметической операции под названием "лисьи глаза" часто упрощают.

"Некоторые считают, что процедура "лисьи глаза" – это просто ботокс. Некоторые считают, что это подтяжка бровей с операцией в уголке глаза. Но процедура "лисьего глаза", которая создает образ знаменитости, – это сочетание подтяжки бровей, подтяжки середины лица и кантопексии", — заявил Калверт, указывая на сложность процедуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об умерших от пластических операций звездах.

Также "Комментарии" писали, что диктатор КНДР Ким Чен Ын запретил операции по увеличению груди в Северной Корее.



