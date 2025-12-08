Инфлюэнсер хотела улучшить свое лицо: теперь она борется, чтобы снова выглядеть нормально (ФОТО)

История бразильской инфлюэнсерши Джулианы Оливейры стала примером того, как стремление к быстрому "идеальному" внешнему виду может превратиться в трагедию. То, что начиналось как желание выглядеть лучше, закончилось многолетней борьбой за возвращение собственного лица.

Джулиана Оливейра до и после неудачной косметической процедуры. Фото из открытых источников

В 2017 году Джулиана Оливейра, известная в соцсетях под ником Juju do Pix, обратилась в клинику, которая, как впоследствии выяснилось, работала нелегально. Она желала сделать косметическую коррекцию, чтобы подчеркнуть свою женственность. Однако вместо безопасной пластической операции ей ввели 21 инъекцию минерального масла и других запрещенных веществ, выданных за силиконовые филеры.

Результат был катастрофическим, ведь лицо женщины резко деформировалось, разбухло, а зрение частично ухудшилось из-за значительного опухания век. Тогда инфлюэнсерша "перестала узнавать свои черты" и поняла, что стала жертвой мошенничества.

После неудачной косметической операции жизнь Оливейры изменилась коренным образом. Она годами искала медиков, которые согласились бы взяться за исправление последствий инъекций. Деформации не только наносили физическую боль, но и существенно повлияли на ее социальную жизнь и карьеру, потому что женщина не могла найти работу.

Джулиана Оливейра после неудачной косметической операции

Джулиана Оливейра после неудачной пластической операции

Многие специалисты отказывались от сложной реконструкции из-за высокого риска некроза тканей и непредсказуемой реакции организма. Однако недавно инфлюэнсер нашла хирурга, который согласился провести серию операций.

На минувшей неделе Оливейра перенесла первую масштабную операцию. Она длилась более четырех часов и включала удаление максимально возможного количества пораженных тканей. По словам хирурга, ткани были "отвержденными и пропитанными посторонними веществами", что значительно усложняло работу.

Джулиана Оливейра до неудачной косметической процедуры

Процесс восстановления будет долгим, а впереди у женщины новые процедуры, которые станут возможны только после того, как организм полностью отреагирует на первый этап.

"На втором этапе, когда ткани больше восстановятся и после мониторинга реакции организма мы сможем удалить еще больше, чтобы улучшить эффект. Но делать это сразу невозможно — иначе может начаться некроз", — сказал пластический хирург.

