Женщина хотела улучшить внешность, но деформировала лицо до неузнаваемости (ФОТО)

26-летняя Элва из Польши хотела изменить свой облик, но эксперименты с силиконовыми инъекциями закончились серьезной деформацией лица. История женщины, которую показали в польской телепрограмме "Dzień Dobry TVN", стала предупреждением об опасности неконтролируемых косметических процедур и препаратов, приобретенных онлайн.

Женщина в Польше деформировала лицо инъекциями силикона. Фото: Dzień dobry TVN

Несколько лет назад Элва переехала в Варшаву, где работала и арендовала жилье. По ее словам, денег на профессиональные косметологические услуги не хватало, поэтому она решила самостоятельно проводить эстетические процедуры дома.

"Я начала с инъекций для растворения жира дважды в неделю. Потом, когда мое лицо начало слишком худеть, я начала его медленно заполнять", – признается женщина, объясняя, что в какой-то момент она "немного увлеклась" инъекциями силикона.

Сначала инъекции были еженедельными, но со временем процедура стала почти ежедневной. Препараты Элва заказывала через Интернет без медицинского контроля или проверки склада. В результате у нее возникли сильные отеки, деформация черт лица и необратимые изменения тканей.

Женщина сменила лицо косметическими процедурами. Фото: Dzień dobry TVN

Врач эстетической медицины Марек Василюк, согласившийся помочь женщине, назвал такие препараты "бомбой замедленного действия". По его словам, несертифицированный силикон может годами не проявлять последствий, а затем повлечь за собой тяжелое воспаление, инфекцию и угрозу жизни. В свою очередь, психолог Паулина Межеевская объяснила, что подобное поведение может быть связано с дисморфофобией. Это расстройство при котором человек искаженно воспринимает собственный облик и постоянно стремится его изменять.





Последствия неудачных косметических процедур с силиконом. Фото: Dzień dobry TVN

Сама Элва признается, что по своему виду столкнулась с осуждением окружения и конфликтами в семье. Однако она надеется постепенно восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни.

