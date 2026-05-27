Женщина хотела улучшить внешность, но деформировала лицо до неузнаваемости (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
26-летняя Элва из Польши хотела изменить свой облик, но эксперименты с силиконовыми инъекциями закончились серьезной деформацией лица. История женщины, которую показали в польской телепрограмме "Dzień Dobry TVN", стала предупреждением об опасности неконтролируемых косметических процедур и препаратов, приобретенных онлайн.
Женщина в Польше деформировала лицо инъекциями силикона. Фото: Dzień dobry TVN
Несколько лет назад Элва переехала в Варшаву, где работала и арендовала жилье. По ее словам, денег на профессиональные косметологические услуги не хватало, поэтому она решила самостоятельно проводить эстетические процедуры дома.
Сначала инъекции были еженедельными, но со временем процедура стала почти ежедневной. Препараты Элва заказывала через Интернет без медицинского контроля или проверки склада. В результате у нее возникли сильные отеки, деформация черт лица и необратимые изменения тканей.
Женщина сменила лицо косметическими процедурами. Фото: Dzień dobry TVN
Врач эстетической медицины Марек Василюк, согласившийся помочь женщине, назвал такие препараты "бомбой замедленного действия". По его словам, несертифицированный силикон может годами не проявлять последствий, а затем повлечь за собой тяжелое воспаление, инфекцию и угрозу жизни. В свою очередь, психолог Паулина Межеевская объяснила, что подобное поведение может быть связано с дисморфофобией. Это расстройство при котором человек искаженно воспринимает собственный облик и постоянно стремится его изменять.
Последствия неудачных косметических процедур с силиконом. Фото: Dzień dobry TVN
Сама Элва признается, что по своему виду столкнулась с осуждением окружения и конфликтами в семье. Однако она надеется постепенно восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфлюэнсер хотела изменить лицо, но косметическая процедура превратила ее жизнь в ужас.
Также "Комментарии" писали, что известная инфлюэнсерша умерла после популярной пластической операции в Турции.