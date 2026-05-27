logo

BTC/USD

74904

ETH/USD

2059.56

USD/UAH

44.3

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье пластическая хирургия Женщина хотела улучшить внешность, но деформировала лицо до неузнаваемости (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщина хотела улучшить внешность, но деформировала лицо до неузнаваемости (ФОТО)

В Польше женщина каждый день вводила силикон в лицо препаратами из интернета.

27 мая 2026, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

26-летняя Элва из Польши хотела изменить свой облик, но эксперименты с силиконовыми инъекциями закончились серьезной деформацией лица. История женщины, которую показали в польской телепрограмме "Dzień Dobry TVN", стала предупреждением об опасности неконтролируемых косметических процедур и препаратов, приобретенных онлайн.

Женщина хотела улучшить внешность, но деформировала лицо до неузнаваемости (ФОТО)

Женщина в Польше деформировала лицо инъекциями силикона. Фото: Dzień dobry TVN

Несколько лет назад Элва переехала в Варшаву, где работала и арендовала жилье. По ее словам, денег на профессиональные косметологические услуги не хватало, поэтому она решила самостоятельно проводить эстетические процедуры дома.

"Я начала с инъекций для растворения жира дважды в неделю. Потом, когда мое лицо начало слишком худеть, я начала его медленно заполнять", – признается женщина, объясняя, что в какой-то момент она "немного увлеклась" инъекциями силикона.

Сначала инъекции были еженедельными, но со временем процедура стала почти ежедневной. Препараты Элва заказывала через Интернет без медицинского контроля или проверки склада. В результате у нее возникли сильные отеки, деформация черт лица и необратимые изменения тканей.

Женщина хотела улучшить внешность, но деформировала лицо до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Женщина сменила лицо косметическими процедурами. Фото: Dzień dobry TVN

Врач эстетической медицины Марек Василюк, согласившийся помочь женщине, назвал такие препараты "бомбой замедленного действия". По его словам, несертифицированный силикон может годами не проявлять последствий, а затем повлечь за собой тяжелое воспаление, инфекцию и угрозу жизни. В свою очередь, психолог Паулина Межеевская объяснила, что подобное поведение может быть связано с дисморфофобией. Это расстройство при котором человек искаженно воспринимает собственный облик и постоянно стремится его изменять.

Женщина хотела улучшить внешность, но деформировала лицо до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

Последствия неудачных косметических процедур с силиконом. Фото: Dzień dobry TVN

Сама Элва признается, что по своему виду столкнулась с осуждением окружения и конфликтами в семье. Однако она надеется постепенно восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что инфлюэнсер хотела изменить лицо, но косметическая процедура превратила ее жизнь в ужас.

Также "Комментарии" писали, что известная инфлюэнсерша умерла после популярной пластической операции в Турции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/26-latka-sama-robila-sobie-zabiegi-estetyczne-dramatyczne-konsekwencje/e618jbs
Теги:

Новости

Все новости