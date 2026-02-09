Поширені ліки викликають залежність: скільки насправді їх можна використовувати

Прості, дієві та безрецептурні ліки використовують мільйони людей, однак не усвідомлюють, що вони можуть призвести до залежності. Так неправильне використання спреїв для носа, які полегшують симптоми закладеності носа, спричинених застудою, грипом та іншими захворюваннями, може призвести до залежності або звикання до нього.

Ліки. Ілюстративне фото

Лікарі радять не використовувати спрей для носа понад сім днів поспіль, пише видання Mirror.

“Симптом погіршення відомий як рикошетна закладеність. Оскільки вона викликає ті ж симптоми, для лікування яких призначені назальні спреї, багато людей вдаються до використання назального спрею ще довше, що ще більше погіршує закладеність”, — пише видання.

Лікарі попереджають, що з часом це може спровокувати цикл залежності, адже люди вважають, що їм потрібно продовжувати використовувати назальний спрей, щоб дихати через закладеність. За даними Королівського фармацевтичного товариства, деякі ознаки надмірного використання спрею для носа включають:

потребу частіше використовувати спрей;

погіршення закладеності після припинення використання

потребу купувати кілька пляшок;

перевищення рекомендованої дози.

Лікарі закликають не використовувати спреї для носа понад 7 днів. Якщо симптоми не минають, варто звернутися до лікаря та обрати альтернативний варіант полегшення стану.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кардіолог назвав п'ять маловідомих звичок, які "вбивають" серце. Здоров'я серця залежить від багатьох факторів і значний вплив чинять щоденні звички. Щоб підтримати здоров'я серця, радять дотримуватися збалансованого харчування, відмовитися від куріння. Однак не на серце впливають й інші звички.