Распространенные лекарства вызывают зависимость: сколько на самом деле их можно использовать
commentss НОВОСТИ Все новости

Распространенные лекарства вызывают зависимость: сколько на самом деле их можно использовать

Распространенное лекарство может привести к зависимости

9 февраля 2026, 13:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Простые, действенные и безрецептурные лекарства используют миллионы людей, однако не осознают, что они могут привести к зависимости. Так неправильное использование спреев для носа, облегчающих симптомы заложенности носа, вызванных простудой, гриппом и другими заболеваниями, может привести к зависимости или привыканию к нему.

Распространенные лекарства вызывают зависимость: сколько на самом деле их можно использовать

Лекарства. Иллюстративное фото

Врачи советуют не использовать спрей для носа более семи дней, пишет издание Mirror.

"Симптом ухудшения известен как рикошетная заложенность. Поскольку она вызывает те же симптомы, для лечения которых предназначены назальные спреи, многие прибегают к использованию назального спрея еще дольше, что еще больше ухудшает заложенность", — пишет издание.

Врачи предупреждают, что с течением времени это может спровоцировать цикл зависимости, ведь люди считают, что им нужно продолжать использовать назальный спрей, чтобы дышать из-за заложенности. По данным Королевского фармацевтического общества, некоторые признаки чрезмерного использования спрея для носа включают в себя:

  • потребность чаще использовать спрей;

  • ухудшение заложенности после прекращения использования

  • потребность покупать несколько бутылок;

  • превышение рекомендуемой дозы.

Врачи призывают не использовать спреи для носа более 7 дней. Если симптомы не проходят, следует обратиться к врачу и выбрать альтернативный вариант облегчения состояния.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что кардиолог назвал пять малоизвестных привычек, "убивающих" сердце. Здоровье сердца зависит от многих факторов и значительное влияние оказывают ежедневные привычки. Чтобы поддержать здоровье сердца, советуют придерживаться сбалансированного питания, отказаться от курения. Однако не на сердце влияют и другие повадки.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/nhs-alert-people-risking-addiction-36532995
