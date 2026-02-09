Распространенные лекарства вызывают зависимость: сколько на самом деле их можно использовать

Рубрики
Простые, действенные и безрецептурные лекарства используют миллионы людей, однако не осознают, что они могут привести к зависимости. Так неправильное использование спреев для носа, облегчающих симптомы заложенности носа, вызванных простудой, гриппом и другими заболеваниями, может привести к зависимости или привыканию к нему.
Врачи советуют не использовать спрей для носа более семи дней, пишет издание Mirror.
Врачи предупреждают, что с течением времени это может спровоцировать цикл зависимости, ведь люди считают, что им нужно продолжать использовать назальный спрей, чтобы дышать из-за заложенности. По данным Королевского фармацевтического общества, некоторые признаки чрезмерного использования спрея для носа включают в себя:
потребность чаще использовать спрей;
ухудшение заложенности после прекращения использования
потребность покупать несколько бутылок;
превышение рекомендуемой дозы.
Врачи призывают не использовать спреи для носа более 7 дней. Если симптомы не проходят, следует обратиться к врачу и выбрать альтернативный вариант облегчения состояния.
