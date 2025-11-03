logo_ukra

Льодяники для піхви від Кортні Кардаш’ян мають унікальну властивість: що відомо

Що відомо про основний інгредієнт льодяників від Кортні Кардаш’ян

3 листопада 2025, 20:39
Льодяники Lemme Purr з пробіотиками для підтримки вагінальної мікрофлори представила зірка реаліті Кортні Кардаш’ян. Це новий продукт її лінійки Lemme.

Льодяники для піхви від Кортні Кардаш’ян мають унікальну властивість: що відомо

Льодяники. Ілюстративне фото

Новинка з вітаміном С та екстрактом ананаса вже з’явилася у магазинах та викликала хвилю обговорень у соцмережах, пише видання “УНН”. До найновішої версії Lemme Purr вже входять пробіотичні жувальні цукерки та таблетки, призначені для підтримки здоров'я піхви.

Відомо, що основним інгредієнтом льодяників за 5,99 дол. є пробіотична бактерія Bacillus coagulans. Вона покликана "підтримувати вагінальний мікробіом, екосистему бактерій та грибків, що живуть у піхві". Якщо мікрофлора порушена виникають проблеми у вигляді  бактеріального вагінозу, молочниці чи інших інфекцій.

“Це також може призвести до підвищеного ризику появи інших захворювань, таких як рецидивуючі інфекції сечовивідних шляхів. Дослідження навіть пов’язують певні зміни у вагінальному мікробіомі з ускладненнями вагітності, такими як передчасні пологи”, — пише видання. 

Бактерія, що входить до складу льодяників, виробляє молочну кислоту, яка допомагає організму підтримувати рівень pH. Вона також може зміцнювати імунітет і сприяти регулюванню рівня цукру в крові. Деякі дослідження також показують, що це може покращити симптоми подразненого кишківника, такі як здуття живота, спазми та діарея.

У нових льодяниках також є вітамін С, який, за словами бренду, забезпечує антиоксидантний ефект і сприяє виробленню колагену. Для смаку додали натуральний екстракт ананаса.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про напій, який покращує здоров'я серця у чоловіків.




Джерело: https://unn.ua/news/kortni-kardashian-predstavyla-lodianyky-dlia-vahinalnoho-zdorovia
