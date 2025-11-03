Льодяники для піхви від Кортні Кардаш’ян мають унікальну властивість: що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Льодяники Lemme Purr з пробіотиками для підтримки вагінальної мікрофлори представила зірка реаліті Кортні Кардаш’ян. Це новий продукт її лінійки Lemme.
Льодяники. Ілюстративне фото
Новинка з вітаміном С та екстрактом ананаса вже з’явилася у магазинах та викликала хвилю обговорень у соцмережах, пише видання “УНН”. До найновішої версії Lemme Purr вже входять пробіотичні жувальні цукерки та таблетки, призначені для підтримки здоров'я піхви.
Відомо, що основним інгредієнтом льодяників за 5,99 дол. є пробіотична бактерія Bacillus coagulans. Вона покликана "підтримувати вагінальний мікробіом, екосистему бактерій та грибків, що живуть у піхві". Якщо мікрофлора порушена виникають проблеми у вигляді бактеріального вагінозу, молочниці чи інших інфекцій.
Бактерія, що входить до складу льодяників, виробляє молочну кислоту, яка допомагає організму підтримувати рівень pH. Вона також може зміцнювати імунітет і сприяти регулюванню рівня цукру в крові. Деякі дослідження також показують, що це може покращити симптоми подразненого кишківника, такі як здуття живота, спазми та діарея.
У нових льодяниках також є вітамін С, який, за словами бренду, забезпечує антиоксидантний ефект і сприяє виробленню колагену. Для смаку додали натуральний екстракт ананаса.
