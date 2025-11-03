logo

Леденцы для влагалища от Кортни Кардашьян обладают уникальным свойством: что известно

Что известно об основном ингредиенте леденцов от Кортни Кардашян

3 ноября 2025, 20:39
Автор:
Кречмаровская Наталия

Леденцы Lemme Purr с пробиотиками для поддержания вагинальной микрофлоры представила звезда реалити Кортни Кардашьян. Это новый продукт ее линейки Lemme.

Леденцы для влагалища от Кортни Кардашьян обладают уникальным свойством: что известно

Леденцы. Иллюстративное фото

Новинка с витамином С и экстрактом ананаса уже появилась в магазинах и вызвала волну обсуждений в соцсетях, пишет "УНН". В новейшую версию Lemme Purr уже входят пробиотические жевательные конфеты и таблетки, предназначенные для поддержания здоровья влагалища.

Известно, что основным ингредиентом леденцов за 5,99 долл. является пробиотическая бактерия Bacillus coagulans. Она призвана "поддерживать вагинальный микробиом, экосистему бактерий и живущих во влагалище грибков". Если микрофлора нарушена, возникают проблемы в виде бактериального вагиноза, молочницы или других инфекций.

"Это может привести к повышенному риску появления других заболеваний, таких как рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей. Исследования даже связывают определенные изменения в вагинальном микробиоме с осложнениями беременности, такими как преждевременные роды", — пишет издание.

Бактерия, входящая в состав леденцов, производит молочную кислоту, которая помогает организму поддерживать уровень pH. Она может укреплять иммунитет и способствовать регулированию уровня сахара в крови. Некоторые исследования также показывают, что это может улучшить симптомы раздраженного кишечника, такие как вздутие живота, спазмы и диарея.

В новых леденцах также есть витамин С, который, по словам бренда, обеспечивает антиоксидантный эффект и способствует выработке коллагена. Для вкуса прибавили натуральный экстракт ананаса.

Напомним: портал "Комментарии" писал о напитке, который улучшает здоровье сердца у мужчин.




