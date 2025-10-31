logo_ukra

Вчені назвали напій, який покращує здоров'я серця у чоловіків
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені назвали напій, який покращує здоров'я серця у чоловіків

Перед тривалим сидінням чоловікам радять випити цей напій

31 жовтня 2025, 22:48
Регулярні тренування допомагають покращити здоров'я, особливо, якщо робота вимагає тривалого сидіння. Якщо потренуватися немає можливості, захистити організм від захворювань допоможе один напій. 

Вчені назвали напій, який покращує здоров'я серця у чоловіків

Здоров'я серця. Ілюстративне фото

Вчені довели дивовижну користь какао для здоров'я чоловіків. Зазначають, що тривале сидіння — за столом чи в машині — негативно впливає на здоров'я серця. Це погіршує кровотік, що підвищує ризик захворювань серця та інсультів, пише видання Independent.

“Дослідження показало, що вживання какао перед тривалим сидінням допомагає захистити артерії, оскільки воно містить флаваноли. Вони покращують здоров'я серця”, — пише видання.

Вчені проаналізували еластичність артерій чоловіків, які перед тривалим сидінням випили какао, та тих, хто не випив напій. У тих, хто вживав какао з високим вмістом флаванолів, не спостерігалося жодного зниження функції артерій.

“Дослідження показало, що флаваноли можуть зупинити звичне стискання кровоносних судин, яке виникає внаслідок занадто тривалого сидіння. Дослідження розглядало лише чоловіків, оскільки, за словами вчених, гормональні зміни під час менструального циклу можуть впливати на те, як флаваноли працюють у жінок”, — пише видання. 

Тож дослідники радять вживати продукти з високим вмістом флаванолів — какао, яблука, сливи та ягоди, горіхи, а також чорний і зелений чай.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розмір шиї відносно тіла може показати приховану правду про здоров'я організму. Такий висновок зробили вчені за результатами дослідження. З'ясували, що за розміром шиї можна визначити ризик серцево-судинних захворювань та навіть ймовірність смерті.




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/cocoa-heart-health-men-study-b2854868.html
