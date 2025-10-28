Приховану правду про здоров'я серця розповість одна частина тіла: що варто перевірити

Розмір шиї відносно тіла може показати приховану правду про здоров'я організму. Такий висновок зробили вчені за результатами дослідження. З'ясували, що за розміром шиї можна визначити ризик серцево-судинних захворювань та навіть ймовірність смерті.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Зазвичай лікарі вираховують індекс маси тіла та об'єм талії, щоб зрозуміти, як розподіл жиру в тілі впливає на здоров'я. Однак окружність шиї може слугувати простим показником жиру у верхній частині тіла, пише видання Independent.

“Дослідження показують, що люди з більшим розміром шиї можуть мати більшу ймовірність розвитку серцево-судинних проблем. Вчені вважають, що це може бути пов'язано з тим, що жир, що накопичується у верхній частині тіла, вивільняє більше жирних кислот у кров порівняно з жиром, що накопичується нижче, що створює більше навантаження на серце”, — пише видання.

Тривале дослідження показало, що товстіша шия сигналізує про ризик розвитку діабету, інсулінорезистентності та високого артеріального тиску. Ці фактори називають ключовими, що призводять до розвитку фібриляції передсердь.

Лікарі пояснюють, що атрильна фібриляція передсердь – це тип проблеми серцевого ритму, при якому серцебиття нестабільне. Характеризуються нерегулярним серцебиттям, прискореним серцебиттям та серцебиттям, яке перевищує 100 ударів на хвилину.

Дослідники виявили, що чоловіки з розміром шиї 43,18 см або більше, а також жінки з 35,56 см або більше, стикалися з вищим ризиком розвитку фібриляції передсердь порівняно з тими, у кого менші виміри.

