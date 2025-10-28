Скрытую правду о здоровье сердца расскажет одна часть тела: что следует проверить

Размер шеи по отношению к телу может показать скрытую правду о здоровье организма. Такой вывод сделали учёные по результатам исследования. Выяснили, что по размеру шеи можно определить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже вероятность смерти.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Обычно врачи рассчитывают индекс массы тела и объем талии, чтобы понять, как распределение жира в теле влияет на здоровье. Однако окружность шеи может служить простым показателем жира в верхней части тела, пишет Independent.

"Исследования показывают, что люди с большим размером шеи могут иметь большую вероятность развития сердечно-сосудистых проблем. Ученые считают, что это может быть связано с тем, что жир, накапливающийся в верхней части тела, высвобождает больше жирных кислот в кровь по сравнению с накапливающимся ниже жиром, что создает большую нагрузку на сердце", — пишет издание.

Длительное исследование показало, что более толстая шея сигнализирует о риске развития диабета, инсулинорезистентности и высокого артериального давления. Эти факторы называют ключевыми, приводящими к развитию фибрилляции предсердий.

Врачи объясняют, что атрильная фибрилляция предсердий – это тип проблемы сердечного ритма, при котором сердцебиение нестабильно. Характеризуются нерегулярным сердцебиением, учащенным сердцебиением и сердцебиением, превышающим 100 ударов в минуту.

Исследователи обнаружили, что мужчины с размером шеи 43,18 см или больше, а также женщины с 35,56 см или более, сталкивались с более высоким риском развития фибрилляции предсердий по сравнению с теми, у кого меньше измерения.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой "суперпродукт" снизит артериальное давление и холестерин.



