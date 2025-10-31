Ученые назвали напиток, улучшающий здоровье сердца у мужчин

Регулярные тренировки помогают улучшить здоровье, особенно если работа требует длительного сиденья. Если потренироваться нет возможности, защитить организм от болезней поможет один напиток.

Здоровье сердца. Иллюстративное фото

Ученые доказали удивительную пользу какао для здоровья мужчин. Отмечают, что длительное сиденье – за столом или в машине – негативно влияет на здоровье сердца. Это ухудшает кровоток, что повышает риск заболеваний сердца и инсультов, пишет издание Independent.

"Исследование показало, что употребление какао перед длительным сиденьем помогает защитить артерии, поскольку оно содержит флаванолы. Они улучшают здоровье сердца", — пишет издание.

Ученые проанализировали эластичность артерий мужчин, которые перед продолжительным сиденьем выпили какао и тех, кто не выпил напиток. У тех, кто употреблял какао с высоким содержанием флаванолов, не наблюдалось снижения функции артерий.

"Исследование показало, что флаванолы могут остановить привычное сжатие кровеносных сосудов, возникающее вследствие слишком длительного сидения. Исследование рассматривало только мужчин, поскольку, по словам ученых, гормональные изменения во время менструального цикла могут влиять на то, как флаванолы работают у женщин", — пишет издание.

Итак, исследователи советуют употреблять продукты с высоким содержанием флаванолов — какао, яблоки, сливы и ягоды, орехи, а также черный и зеленый чай.

