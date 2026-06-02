Ці поширені ліки “вбивають” серце: що значно збільшує ризик інфаркту

Багато людей використовують поширені ліки для знеболення, однак не знають про значний ризик вживання. Якщо часто приймати знеболювальні препарати чи вживати високі дози, то це може підвищити ризик серйозних проблем із серцем.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Одним з таких препаратів називають ібупрофен. Він належить до групи лікарських засобів, відомих як нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), які зазвичай використовуються для зменшення болю, запалення та лихоманки, пише видання Mirror.

В Національній службі охорони здоров'я (NHS, Велика Британія) назвали побічні ефекти препарату:

нудота,

розлад шлунку,

головний біль.

У деяких людей можуть виникати більш серйозні ускладнення. Варто негайно звернутися за медичною допомогою, якщо після вживання ібупрофену виникають такі симптоми, як:

стиснення у грудях,

утруднене дихання,

ознаки серцевого нападу.

Лікарі також попереджають, що препарат може не підходити людям з високим артеріальним тиском, ішемічною хворобою серця, серцевою недостатністю або проблемами з кровообігом.

“За даними дослідження, щоденне вживання певних НПЗП, включаючи ібупрофен, пов'язаний з підвищеним ризиком серцевого нападу на 20-50% порівняно з людьми, які не приймають ці препарати. Ризик може почати зростати протягом першого тижня використання, особливо при вищих дозах”, — пише видання.

Зазначається, що “найшкідливіша доза” — понад 1200 мг ібупрофену на день. Фахівці наголошують, що вищий ризик серцевих нападів через вживання препарату у людей, які вже мають супутні серцево-судинні проблеми.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які вправи “вбивають” серце.



