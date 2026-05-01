Ці вправи “вбивають” серце: що варто знати кожному

Фізичну активність традиційно називають запорукою довголіття та здоров'я серцево-судинної системи. Проте межа між користю та шкодою досить тонка. Лікарі попереджають, що надмірні навантаження, особливо без належної підготовки або при ігноруванні сигналів організму, можуть призвести до патологічних змін у структурі серця.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Одним із найбільш небезпечних видів активності для серця є тривалі вправи на витривалість, такі як марафони, ультрамарафони або тривалі заїзди на велосипеді. Лікарі попереджають, що під час екстремальних навантажень камери серця можуть розтягуватися, що призводить до мікророзривів м'язової тканини. Постійне повторення таких циклів без достатнього відпочинку сприяє формуванню рубцевої тканини (фіброзу), навіть попри здатність організму відновлюватися. Це підвищує ризик виникнення аритмій, зокрема фібриляції передсердь, яка може стати причиною серцевої недостатності.

Ще одним фактором ризику є підняття критичної ваги. Інтенсивне силове тренування з максимальною вагою викликає різкий стрибок артеріального тиску. У момент зусилля тиск може підніматися до значень, які створюють величезне навантаження на стінки аорти. Для людей з прихованими вадами серця або слабкими судинами це загрожує розшаруванням аорти або раптовою зупинкою серця. Важливо розуміти, що помірні силові вправи корисні, проте прагнення до рекордів без контролю фахівців часто має зворотний ефект.

Високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT) також потребують обережності. Хоча вони ефективно спалюють жир, робота на межі максимальної частоти серцевих скорочень є величезним стресом. Для людей середнього віку, які раніше вели малорухливий спосіб життя, різкий перехід до HIIT може спровокувати ішемію міокарда. Серце просто не встигає адаптуватися до миттєвого зростання потреби в кисні.

Крім того, небезпеку становлять тренування під час хвороби. Навіть звичайна застуда, перенесена на ногах у спортзалі, може призвести до міокардиту — запалення серцевого м'яза. Вірусна інфекція на тлі фізичного виснаження атакує тканини серця, що іноді закінчується незворотними пошкодженнями. Фахівці радять приділяти увагу не лише інтенсивності занять, а й періодам рекуперації, оскільки саме під час спокою серце зміцнюється.

