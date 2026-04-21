Ці звички після 18:00 “вбивають” серце: важливе попередження кардіолога

Кардіолог розповів про шість речей, які не варто робити після 18:00, щоб захистити та зберегти здоров'я серця.

Кардіолог, засновник Національної кардіологічної клініки на лондонській Харлі-стріт, доктор Франческо Ло Монако, як пише видання Mirror, застеріг від наступних звичок:

Використання сильного ополіскувача для рота — бактерії в роті, пояснив експерт, допомагають перетворювати сполуки з їжі на оксид азоту. Він підтримує гнучкість кровоносних судин і дозволяє їм розслаблятися за потреби. Однак деякі сильні ополіскувачі для рота можуть знищити ці бактерії, які можуть підвищувати артеріальний тиск.

Вплив синього світла - яскраве світло, насичене синім кольором, ввечері, особливо через очі, може пригнічувати мелатонін. Він не тільки сприяє сну, а й виступає одним із найпотужніших антиоксидантів для кровоносних судин. Доктор пояснив, що менший рівень мелатоніну з часом призводить до більшого окиснювального стресу в артеріях.

Інтенсивні статичні вправи — такі вправи, як планка, присідання біля стіни чи вис можуть підвищувати артеріальний тиск. Особливо це небезпечно після дня, насиченого стресом. Лікар радить інтенсивно тренуватися на початку дня. Ввечері будуть корисними легкі тренування.

Заспокійливі добавки — лікар застерігає від вживання таких корисних напоїв, як зелений чай. Така речовина, як L-теанін, що міститься в зеленому чаї, впливає на реакцію на стрес і нервову систему, і серцевий ритм безпосередньо пов’язаний з цим. Неправильне дозування чи час вживання може порушити баланс природного серцевого ритму.

Затримка дихання — дихальні вправи часто практикують для покращення сну, але якщо їх виконувати неправильно, це може зашкодити здоров’ю серця. Серед них, за словами експерта, тривала чи повторна затримка дихання.

Їжа перед сном — лікар радить не їсти за три години до сну. За його словами, це зменшить навантаження на серце, а також покращити контроль артеріального тиску. Утримання від їжі перед сном, зменшує ендотеліальний стрес і покращує гнучкість судин.

