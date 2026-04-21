Эти привычки после 18:00 "убивают" сердце: важное предупреждение кардиолога

Кардиолог рассказал о шести вещах, которые не стоит делать после 18:00, чтобы защитить и сохранить здоровье сердца.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиолог, основатель Национальной кардиологической клиники на лондонской Харли-стрит, доктор Франческо Ло Монако, как пишет издание Mirror, предостерег от следующих привычек:

Использование сильного ополаскивателя для рта – бактерии во рту, пояснил эксперт, помогают превращать соединения из пищи в оксид азота. Он поддерживает гибкость кровеносных сосудов и позволяет им расслабляться при необходимости. Однако некоторые сильные ополаскиватели для рта могут уничтожить бактерии, которые могут повышать артериальное давление.

Воздействие синего света – яркий свет, насыщенный синим цветом, вечером, особенно через глаза, может подавлять мелатонин. Он не только способствует сну, но и выступает одним из мощнейших антиоксидантов для кровеносных сосудов. Доктор объяснил, что меньший уровень мелатонина со временем приводит к большему окислительному стрессу в артериях.

Интенсивные статические упражнения - такие упражнения, как планка, приседания у стены или вис могут повышать артериальное давление. Особенно это опасно после дня, насыщенного стрессом. Врач советует интенсивно тренироваться в начале дня. Вечером будут полезны легкие тренировки.

Успокаивающие добавки – врач предостерегает от употребления таких полезных напитков, как зеленый чай. Такое вещество, как L-теанин, содержащееся в зеленом чае, влияет на реакцию на стресс и нервную систему, и сердечный ритм напрямую связан с этим. Неправильная дозировка или время употребления могут нарушить баланс естественного сердечного ритма.

Задержка дыхания – дыхательные упражнения часто практикуют для улучшения сна, но если их выполнять неправильно, это может повредить здоровью сердца. Среди них, по словам эксперта, длилась повторная задержка дыхания.

Еда перед сном – врач советует не есть за три часа до сна. По его словам, это снизит нагрузку на сердце, а также улучшит контроль артериального давления. Воздержание от еды перед сном, уменьшает эндотелиальный стресс и улучшает гибкость сосудов.

