Это распространенное лекарство "убивает" сердце: что значительно увеличивает риск инфаркта

Многие люди используют распространенное лекарство для обезболивания, однако не знают о значительном риске употребления. Если часто принимать обезболивающие препараты или принимать высокие дозы, это может повысить риск серьезных проблем с сердцем.

Одним из таких препаратов называют ибупрофен. Он относится к группе лекарственных средств, известных как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), обычно используемые для уменьшения боли, воспаления и лихорадки, пишет издание Mirror.

В Национальной службе здравоохранения (NHS, Великобритания) назвали побочные эффекты препарата:

тошнота,

расстройство желудка,

головные боли.

У некоторых людей могут возникать более серьезные осложнения. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если после употребления ибупрофена возникают такие симптомы, как:

сжатие в груди,

затрудненное дыхание,

признаки сердечного приступа.

Врачи также предупреждают, что препарат может не подходить людям с высоким артериальным давление, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или проблемами с кровообращением.

"По данным исследования, ежедневное употребление определенных НПВП, включая ибупрофен, связано с повышенным риском сердечного приступа на 20-50% по сравнению с людьми, которые не принимают эти препараты. Риск может начать расти в течение первой недели использования, особенно при более высоких дозах", — пишет издание.

Отмечается, что "вредная доза" — более 1200 мг ибупрофена в день. Специалисты отмечают, что более высок риск сердечных приступов из-за употребления препарата у людей, уже имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы.

