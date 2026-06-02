Это распространенное лекарство "убивает" сердце: что значительно увеличивает риск инфаркта

Кречмаровская Наталия
Многие люди используют распространенное лекарство для обезболивания, однако не знают о значительном риске употребления. Если часто принимать обезболивающие препараты или принимать высокие дозы, это может повысить риск серьезных проблем с сердцем.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Одним из таких препаратов называют ибупрофен. Он относится к группе лекарственных средств, известных как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), обычно используемые для уменьшения боли, воспаления и лихорадки, пишет издание Mirror.
В Национальной службе здравоохранения (NHS, Великобритания) назвали побочные эффекты препарата:
тошнота,
расстройство желудка,
головные боли.
У некоторых людей могут возникать более серьезные осложнения. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если после употребления ибупрофена возникают такие симптомы, как:
сжатие в груди,
затрудненное дыхание,
признаки сердечного приступа.
Врачи также предупреждают, что препарат может не подходить людям с высоким артериальным давление, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или проблемами с кровообращением.
Отмечается, что "вредная доза" — более 1200 мг ибупрофена в день. Специалисты отмечают, что более высок риск сердечных приступов из-за употребления препарата у людей, уже имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы.
