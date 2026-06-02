logo

BTC/USD

67390

ETH/USD

1920.36

USD/UAH

44.34

EUR/UAH

51.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье фармация Это распространенное лекарство "убивает" сердце: что значительно увеличивает риск инфаркта
commentss НОВОСТИ Все новости

Это распространенное лекарство "убивает" сердце: что значительно увеличивает риск инфаркта

Названо распространенное лекарство, которое увеличивает риск инфаркта

2 июня 2026, 18:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Многие люди используют распространенное лекарство для обезболивания, однако не знают о значительном риске употребления. Если часто принимать обезболивающие препараты или принимать высокие дозы, это может повысить риск серьезных проблем с сердцем.

Это распространенное лекарство "убивает" сердце: что значительно увеличивает риск инфаркта

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Одним из таких препаратов называют ибупрофен. Он относится к группе лекарственных средств, известных как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), обычно используемые для уменьшения боли, воспаления и лихорадки, пишет издание Mirror.

В Национальной службе здравоохранения (NHS, Великобритания) назвали побочные эффекты препарата:

  • тошнота,

  • расстройство желудка,

  • головные боли.

У некоторых людей могут возникать более серьезные осложнения. Следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если после употребления ибупрофена возникают такие симптомы, как:

  • сжатие в груди,

  • затрудненное дыхание,

  • признаки сердечного приступа.

Врачи также предупреждают, что препарат может не подходить людям с высоким артериальным давление, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или проблемами с кровообращением.

"По данным исследования, ежедневное употребление определенных НПВП, включая ибупрофен, связано с повышенным риском сердечного приступа на 20-50% по сравнению с людьми, которые не принимают эти препараты. Риск может начать расти в течение первой недели использования, особенно при более высоких дозах", — пишет издание.

Отмечается, что "вредная доза" — более 1200 мг ибупрофена в день. Специалисты отмечают, что более высок риск сердечных приступов из-за употребления препарата у людей, уже имеющих сопутствующие сердечно-сосудистые проблемы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие упражнения "убивают" сердце.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/35p-drug-taken-millions-could-37220497
Теги:

Новости

Все новости