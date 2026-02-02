Зимова небезпека: як густа кров загрожує вашому здоров’ю і що робити прямо зараз

З настанням холодів багато людей відчувають постійну втому, запаморочення, похолодання рук і ніг або навіть серцеві перебої. Лікарі пояснюють, що головна причина — густина крові, яка взимку зростає через низьку фізичну активність, сухе повітря у приміщеннях та недостатнє споживання води. Такі умови підвищують ризик тромбозів, проблем із серцем і порушень обміну речовин.

Густа кров взимку стає справжньою загрозою: лікарі розповіли, як уникнути тромбів та слабкості

Фахівці наголошують: навіть легка нестача рідини та мінімальна активність взимку здатні погіршити циркуляцію крові, особливо у людей старшого віку та тих, хто має хронічні захворювання. Тому профілактика густої крові — не розкіш, а необхідність для збереження енергії та здоров’я.

Що робити для природного розрідження крові

1. Пийте достатньо води

Взимку відчуття спраги знижується, але організм потребує не менше 1,5–2 літрів чистої води на день. Орієнтир: 30 мл на 1 кг ваги. Важливо не замінювати воду чаєм чи кавою — лише чиста вода ефективно підтримує нормальний кровообіг.

2. Включіть до раціону продукти для "розрідження" крові

Жирна морська риба і омега-3: скумбрія, оселедець, лляна олія.

Продукти з природними саліцилатами: часник, імбир, ягоди — калина, журавлина, малина, смородина.

Цитрусові та зелений чай: лимон, грейпфрут, помідори, червоний перець сприяють поліпшенню циркуляції крові.

3. Регулярна фізична активність

Щоденні прогулянки, легкі тренування або активна робота по дому запобігають застою крові, стимулюють обмін речовин та підтримують енергію тіла.

4. Зволоження повітря

Сухе повітря у квартирах із працюючим опаленням сприяє втраті вологи організмом. Використання зволожувачів або просто ємностей з водою біля батарей допомагає підтримувати нормальний водний баланс і циркуляцію крові.

5. Медикаментозна підтримка тільки за призначенням лікаря

Лікар може призначити аспіринвмісні препарати або Ксарелто для профілактики тромбів, особливо у людей із підвищеним ризиком. Самостійно приймати такі ліки категорично не рекомендується.

Що варто обмежити

Алкоголь та куріння — сильно згущують кров і підвищують ризик серцевих проблем.

Надлишок солодощів та борошняних виробів — погіршує обмін речовин та циркуляцію крові.

Медична порада:

Якщо постійно відчуваєте втому, запаморочення або наявний варикоз, обов’язково зробіть аналіз крові (коагулограму) та проконсультуйтеся з лікарем. Дотримання цих простих правил взимку допоможе зберегти енергію, підтримати серце та уникнути небезпечних ускладнень.

