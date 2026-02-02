Як вживання бананів впливає на артеріальний тиск: несподіване відкриття дієтологів

Коли йдеться про контроль артеріального тиску, більшість людей зосереджуються на зменшенні споживання натрію. Проте є ще один не менш важливий і ефективний спосіб: збільшити кількість калію в раціоні. Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті EatingWell, де розглядаються переваги калію для здоров'я серця та зниження високого тиску.

Фото: з відкритих джерел

Дослідження, проведене Національними інститутами здоров'я США, показало, що збільшення вживання калію може бути не тільки смачним, а й простим способом контролювати артеріальний тиск. За даними інших досліджень, майже половина дорослих в США страждає від гіпертонії — підвищеного артеріального тиску, що є однією з головних причин серцево-судинних захворювань.

Одним з найбагатших джерел калію є банани, які часто викликають сумніви через високий вміст цукру, але, як зазначає дієтолог Мішель Рутенштейн, цей фрукт здатний знижувати артеріальний тиск завдяки кільком важливим властивостям. Ось три ключові способи, як банани можуть позитивно вплинути на здоров'я серця:

Виведення натрію з організму

За результатами досліджень, більшість людей в США споживають забагато натрію, що прямо пов'язано з підвищенням тиску. Калій, який міститься в бананах, може компенсувати негативний вплив натрію, допомагаючи виводити його через нирки, відновлюючи водний баланс і розслабляючи кровоносні судини. Як зазначила дієтолог Шері Гау, цей мінерал знижує артеріальний тиск, завдяки чому судини стають менш звуженими і здатними розслаблятися.

Розслаблення судин

Калій у бананах допомагає збалансувати рівень натрію в організмі, що сприяє розслабленню стінок кровоносних судин. Це дозволяє крові текти більш вільно, що в свою чергу знижує тиск. Розслаблені судини означають менший опір для кровообігу, що допомагає зберігати стабільний артеріальний тиск.

Покращення здоров'я кишківника

Банани містять 3 грами клітковини, що є важливим для здоров'я травної системи. Крім того, банани, які ще не повністю дозріли, містять резистентний крохмаль — тип клітковини, що допомагає живити корисні бактерії в кишківнику, сприяючи їх росту і розвитку. Це не тільки поліпшує травлення, але й допомагає в підтримці загального здоров'я.

Що стосується питання, чи можна їсти банани щодня, то дієтологи погоджуються, що для більшості людей це безпечний і корисний спосіб додати в раціон більше клітковини, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Проте людям з певними захворюваннями, такими як діабет або ниркова недостатність, або тим, хто приймає певні ліки, слід бути обережними з кількістю бананів, оскільки їх вживання може вплинути на рівень калію в організмі.

Портал "Коментарі" вже писав, що нічні розмови — значно більш поширене явище, ніж прийнято вважати. Чимало людей навіть не здогадуються, що під час сну можуть вимовляти слова, сміятися, вигукувати або висловлювати емоції вголос. У більшості ситуацій така поведінка не є небезпечною та вважається особливістю сну. Водночас часті, гучні або емоційно насичені епізоди інколи вказують на збої у роботі нервової системи чи психіки.