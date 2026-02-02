Как употребление бананов влияет на артериальное давление: неожиданное открытие диетологов

Когда речь идет о контроле АД, большинство людей сосредотачиваются на уменьшении потребления натрия. Однако есть еще один не менее важный и эффективный способ увеличить количество калия в рационе. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте EatingWell, где рассматриваются преимущества калия для здоровья и снижения высокого давления.

Фото: из открытых источников

Исследование, проведенное Национальными институтами здоровья США, показало, что увеличение калия может быть не только вкусным, но и простым способом контролировать артериальное давление. По данным других исследований, почти половина взрослых в США страдает гипертонией — повышенным артериальным давлением, что является одной из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из самых богатых источников калия являются бананы, часто вызывающие сомнения из-за высокого содержания сахара, но, как отмечает диетолог Мишель Рутенштейн, этот фрукт способен снижать артериальное давление благодаря нескольким важным свойствам. Вот три ключевых способа, как бананы могут положительно повлиять на здоровье сердца:

Выведение натрия из организма

По результатам исследований, большинство людей в США потребляют слишком много натрия, что напрямую связано с повышением давления. Содержащийся в бананах калий может компенсировать негативное влияние натрия, помогая выводить его через почки, восстанавливая водный баланс и расслабляя кровеносные сосуды. Как отметила диетолог Шери Гау, этот минерал снижает АД, благодаря чему сосуды становятся менее суженными и способными расслабляться.

Расслабление сосудов

Калий в бананах помогает сбалансировать уровень натрия в организме, что способствует расслаблению стен кровеносных сосудов. Это позволяет крови течь более свободно, что в свою очередь снижает давление. Расслабленные сосуды означают меньшее сопротивление кровообращению, что помогает сохранять стабильное артериальное давление.

Улучшение здоровья кишечника

Бананы содержат 3 грамма клетчатки, что важно для здоровья пищеварительной системы. Кроме того, еще не полностью созревшие бананы содержат резистентный крахмал — тип клетчатки, помогающий питать полезные бактерии в кишечнике, способствуя их росту и развитию. Это не только улучшает пищеварение, но и помогает в поддержании всеобщего здоровья.

Что касается вопроса, можно ли есть бананы каждый день, то диетологи соглашаются, что для большинства людей это безопасный и полезный способ добавить в рацион больше клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако людям с определенными заболеваниями, такими как диабет или почечная недостаточность, или тем, кто принимает определенные лекарства, следует соблюдать осторожность с количеством бананов, поскольку их употребление может повлиять на уровень калия в организме.

Портал "Комментарии" уже писал, что ночные разговоры — гораздо более распространенное явление, чем принято считать. Многие даже не догадываются, что во время сна могут произносить слова, смеяться, выкрикивать или выражать эмоции вслух. В большинстве ситуаций такое поведение не опасно и считается особенностью сна. Частые, громкие или эмоционально насыщенные эпизоды иногда указывают на сбои в работе нервной системы или психики.