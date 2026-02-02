Про що можуть свідчити розмови уві сні: стало відомо про вкрай несподівану загрозу для здоров'я

Нічні розмови — значно більш поширене явище, ніж прийнято вважати. Чимало людей навіть не здогадуються, що під час сну можуть вимовляти слова, сміятися, вигукувати або висловлювати емоції вголос. У більшості ситуацій така поведінка не є небезпечною та вважається особливістю сну. Водночас часті, гучні або емоційно насичені епізоди інколи вказують на збої у роботі нервової системи чи психіки.

Фото: з відкритих джерел

За словами спеціалістів, говоріння під час сну може виникати на різних стадіях нічного відпочинку. Найчастіше воно пов’язане з фазою швидкого сну, коли активність мозку майже не відрізняється від стану неспання. Саме в цей період люди бачать яскраві сни, у них прискорюється пульс і дихання, а мовні центри мозку можуть частково активізуватися, викликаючи мимовільні звуки або слова.

Тривалість таких епізодів зазвичай невелика — від кількох секунд до пів хвилини. Після пробудження людина зазвичай не пам’ятає власної нічної активності. У когось це трапляється зрідка, а в інших має регулярний або навіть постійний характер.

Чіткої причини виникнення цього феномену медицина поки не визначила. Однак лікарі відзначають, що нічні розмови частіше спостерігаються у людей із неврологічними чи психічними порушеннями. Вони можуть супроводжувати посттравматичний стресовий розлад, хворобу Паркінсона або порушення поведінки під час сну.

Важливу роль відіграють і зовнішні чинники. Постійний стрес, тривожні стани, сильне емоційне навантаження, перевтома або брак відпочинку здатні значно підвищувати ймовірність нічних розмов. Негативно впливають також алкоголь, психоактивні речовини та хронічний недосип.

Фахівці зазначають, що схильність до говоріння уві сні може мати спадковий характер, тому діти та підлітки стикаються з цим явищем частіше, ніж дорослі. Хоча у більшості випадків воно не становить загрози здоров’ю, регулярні епізоди можуть погіршувати якість сну та заважати близьким. Якщо нічна активність супроводжується різкими емоціями або повторюється часто, варто звернутися до лікаря для детальної діагностики.

