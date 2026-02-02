О чем могут свидетельствовать разговоры во сне: стало известно о крайне неожиданной угрозе здоровью

Ночные разговоры – гораздо более распространенное явление, чем принято считать. Многие даже не догадываются, что во время сна могут произносить слова, смеяться, выкрикивать или выражать эмоции вслух. В большинстве ситуаций такое поведение не опасно и считается особенностью сна. Частые, громкие или эмоционально насыщенные эпизоды иногда указывают на сбои в работе нервной системы или психики.

Фото: из открытых источников

По словам специалистов, говорение во время сна может возникать на разных стадиях ночного отдыха. Чаще оно связано с фазой быстрого сна, когда активность мозга почти не отличается от состояния бодрствования. Именно в этот период люди видят яркие сны, у них ускоряется пульс и дыхание, а речевые центры мозга могут частично активизироваться, вызывая непроизвольные звуки или слова.

Продолжительность таких эпизодов обычно невелика – от нескольких секунд до полуминуты. После пробуждения человек обычно не помнит свою ночную активность. У кого-то это случается изредка, а у других носит регулярный или даже постоянный характер.

Четкой причины возникновения этого феномена медицина пока не определила. Однако врачи отмечают, что ночные разговоры чаще наблюдаются у людей с неврологическими или психическими нарушениями. Они могут сопровождать посттравматическое стрессовое расстройство, болезнь Паркинсона или нарушение поведения во время сна.

Важную роль играют и внешние факторы. Постоянный стресс, тревожные состояния, сильная эмоциональная нагрузка, переутомление или нехватка отдыха способны значительно повышать вероятность ночных разговоров. Негативно влияют также алкоголь, психоактивные вещества и хронический недосып.

Специалисты отмечают, что склонность к говорению во сне может носить наследственный характер, поэтому дети и подростки сталкиваются с этим явлением чаще, чем взрослые. Хотя в большинстве случаев оно не представляет угрозы здоровью, регулярные эпизоды могут ухудшать качество сна и мешать близким. Если ночная активность сопровождается резкими эмоциями или часто повторяется, следует обратиться к врачу для детальной диагностики.

