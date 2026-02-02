Зимняя опасность: как густая кровь угрожает вашему здоровью и что делать прямо сейчас

С наступлением холодов многие испытывают постоянную усталость, головокружение, похолодание рук и ног или даже сердечные перебои. Врачи объясняют, что главная причина – плотность крови , которая зимой растет из-за низкой физической активности, сухого воздуха в помещениях и недостаточного потребления воды. Такие условия повышают риск тромбозов, проблем с сердцем и нарушений обмена веществ.

Густая кровь зимой становится настоящей угрозой: врачи рассказали, как избежать тромбов и слабости

Специалисты отмечают: даже легкая нехватка жидкости и минимальная активность зимой способны ухудшить циркуляцию крови, особенно у людей постарше и у тех, кто имеет хронические заболевания. Поэтому профилактика густой крови – не роскошь, а необходимость для сохранения энергии и здоровья.

Что делать для естественного разжижения крови

1. Пейте достаточно воды

Зимой чувство жажды снижается, но организм требует не менее 1,5–2 литров чистой воды в день . Ориентир: 30 мл на 1 кг веса. Важно не заменять воду чаем или кофе – только чистая вода эффективно поддерживает нормальное кровообращение.

2. Включите в рацион продукты для "разжижения" крови

Жирная морская рыба и омега-3: скумбрия, сельдь, льняное масло.

Продукты с природными салицилатами: чеснок, имбирь, ягоды – калина, клюква, малина, смородина.

Цитрусовый и зеленый чай: лимон, грейпфрут, помидоры, красный перец способствуют улучшению циркуляции крови.

3. Регулярная физическая активность

Ежедневные прогулки, легкие тренировки или активная работа по дому предотвращают застой крови, стимулируют обмен веществ и поддерживают энергию тела.

4. Увлажнение воздуха

Сухой воздух в квартирах с работающим отоплением способствует потере влаги организмом. Использование увлажнителей или просто емкостей с водой у батарей помогает поддерживать нормальный водный баланс и циркуляцию крови.

5. Медикаментозная поддержка только по назначению врача

Врач может назначить аспиринсодержащие препараты или Ксарелто для профилактики тромбов, особенно у людей с повышенным риском. Самостоятельно принимать такое лекарство категорически не рекомендуется.

Что следует ограничить

Алкоголь и курение сильно сгущают кровь и повышают риск сердечных проблем.

Избыток сладостей и мучных изделий ухудшает обмен веществ и циркуляцию крови.

Медицинский совет:

Если постоянно чувствуете усталость, головокружение или варикоз, обязательно сделайте анализ крови (коагулограмму) и проконсультируйтесь с врачом. Соблюдение этих простых правил зимой поможет сберечь энергию, поддержать сердце и избежать опасных осложнений.

